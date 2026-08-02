Χαλκιδική: Βυθίστηκε σκάφος με Ρουμάνους τουρίστες – Βγήκαν κολυμπώντας στην ακτή οι 5 επιβαίνοντες

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Μηχανοκίνητη λέμβος με πέντε επιβάτες βυθίστηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου Σίβηρης, στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Οι επιβαίνοντες, Ρουμάνοι τουρίστες, βγηκαν κολυμπώντας στην ακτή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών και στην περιοχή έσπευσαν άμεσα στελέχη της με περιπολικό όχημα. Όλοι οι επιβάτες της λέμβου είναι καλά στην υγεία τους και δήλωσαν πως δεν χρειάζεται διακομιδή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Το σκάφος ανελκύστηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στην ξηρά με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.

Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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