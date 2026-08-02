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02.08.2026 14:40

Συγκλονιστική διάσωση στην Ξάνθη – Οδηγός έσωσε ανθρώπινη ζωή με τη λαβή Χάιμλιχ (Video)

02.08.2026 14:40
xanthi1

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Ένας άνθρωπος χρειάστηκε βοήθεια την περασμένη Παρασκευή στην πλατεία Ελευθερίας στη Ξάνθη, καθώς το φαγητό είχε φράξει τον αεραγωγό του και δεν μπορούσε να πάρει ανάσα.

Όπως γράφει το xanthinea.gr, οδηγός εταιρείας αντιλήφθηκε τον κίνδυνο και χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, εφάρμοσε τη λαβή Χάιμλιχ μέσα στη μέση του δρόμου, μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών που κοιτούσαν με αγωνία. Κατάφερε έτσι να σώσει μια ζωή, χάρη στις γνώσεις που είχε λάβει από το σεμινάριο, αλλά και την ψυχραιμία που επέδειξε ώστε να τις εφαρμόσει.

Η λαβή Χάιμλιχ είναι τεχνική πρώτων βοηθειών που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση της απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών (ή πνιγμονής) από ξένα αντικείμενα και αποδίδεται στον θωρακοχειρουργό και ιατρικό ερευνητή Χένρι Χάιμλιχ.

Η εταιρεία που εργάζεται ο οδηγός, με ανακοίνωσή της, συνεχάρη τον εργαζόμενό της και ευχαρίστησε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συμβολή του στην εκπαίδευση του προσωπικού της:

«Η εταιρεία μας θέλει να συγχαρεί θερμά οδηγό της, ο οποίος κατάφερε να σώσει μια ανθρώπινη ζωή την Παρασκευή 31/07/2026 στην πόλη της Ξάνθης, χρησιμοποιώντας τη λαβή Χάιμλιχ. Ευχαριστούμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πολύτιμη συμβολή του στην εκπαίδευση των υπαλλήλων μας πάνω σε τεχνικές καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και λαβών, αποτέλεσμα της οποίας απέβη σωτήριο».

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