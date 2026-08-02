search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 16:57
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.08.2026 15:12

WRC: Νίκη… εντός έδρας για τον Σάμι Παγιάρι sto Ράλι Φινλανδίας

02.08.2026 15:12
toyota

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Φινλανδός Σάμι Παγιάρι (Toyota) κατέκτησε την Κυριακή (2/8) τη νίκη στο Ράλι Φινλανδίας, το 10ο εφετινό αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος WRC, μετά την ολοκλήρωση της 20ής και τελευταίας ειδικής διαδρομής. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, ο Βρετανός Έλφιν Έβανς (Toyota).

Ο 24χρονος οδηγός, που είχε πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της καριέρας του στο WRC πριν από δύο εβδομάδες στο Ράλι Εσθονίας, έκανε το «δύο στα δύο», επικρατώντας και στον «εντός έδρας» αγώνα του, γεγονός που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο Παγιάρι διαχειρίστηκε χωρίς προβλήματα το προβάδισμά του την Κυριακή (2/8) και τερμάτισε με διαφορά άνω των 26 δευτερολέπτων από τον Σουηδό ομόσταβλό του στην Toyota, Όλιβερ Σόλμπεργκ. Ο Φινλανδός είχε περάσει στην κορυφή της γενικής κατάταξης το βράδυ του Σαββάτου (1/8), μετά το σοβαρό ατύχημα του Γάλλου Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota), ο οποίος βγήκε εκτός διαδρομής κι έκανε πολλαπλές ανατροπές με μεγάλη ταχύτητα.

Ο Οζιέ και ο συνοδηγός του, Ζουλιέν Ινγκρασιά, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις που δεν έδειξαν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, παρέμειναν προληπτικά για νοσηλεία και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Έβανς, ο οποίος επίσης είχε ανατραπεί με το αυτοκίνητό του το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8), κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα λίγες ώρες αργότερα και, με την τρίτη θέση, ενίσχυσε το προβάδισμά του στην κορυφή της βαθμολογίας, τέσσερις αγώνες πριν από το φινάλε της σεζόν.
Την τέταρτη θέση κατέλαβε ο Γάλλος Αντριέν Φουρμό (Hyundai), μπροστά από τον Βέλγο ομόσταβλό του Τιερί Νεβίλ (Hyundai).

Διαβάστε επίσης:

Πόσες Porsche πουλήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο 6μηνο του 2026;

Μοτοσικλετιστής έκανε σούζες και έπεσε πάνω σε live καταδίωξη (Video)

Η Citroën Racing προετοιμάζεται για τη συμμετοχή της στη 13η σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E και επιβεβαιώνει τη σύνθεση οδηγών της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ψάθα: Σύγκρουση δυο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν – Αγνοείται το πλήρωμα του ενός εκ των δυο, σώο το πλήρωμα του άλλου – Συγκλονιστικό video – ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης

vretanida_valitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 26χρονος για τη δολοφονία της βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα – Πώς τον εντόπισαν οι αστυνομικοί

dikigorosIsrail1
ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές δηλώσεις Ισραηλινού δικηγόρου: «Η ζωή ενός από εμάς ισούται με εκατομμύρια Παλαιστινίων – Ο Θεός μας επέλεξε και ζηλεύετε» (Video)

kefalonia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση – Είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για φωτιές

kwpilasia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωπηλασία: «Χρύσος» ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pirosvestiki_2106_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασμα από το Σωματείο Πυροσβεστών για την αναστολή αδειών: «Ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή, δεν είναι αναλώσιμος - Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους»

airbnb-3399753_1280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «μοντέλο Airbnb» αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού: Πώς η κόντρα με τα ξενοδοχεία «στραγγαλίζει» την τοπική αγορά

fwtia_porto_germeno
ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική - Πώς τους εντόπισαν στελέχη της ΔΑΕΕ

media-mouse-entos
MEDIA

Ζαλάδα με τα τηλεοπτικά «Στούντιο», η Σκορδά και η Δούκα, μια ανησυχία για καρέκλα εκπομπής και σχέδια για ραδιοφωνική έκδοση αθλητικής ιστοσελίδας

sintaxiouchi-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις και μισθοί: Το «θρίλερ» της ΕΑΣ και το νέο κύμα αναδρομικών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 16:57
Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ψάθα: Σύγκρουση δυο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν – Αγνοείται το πλήρωμα του ενός εκ των δυο, σώο το πλήρωμα του άλλου – Συγκλονιστικό video – ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης

vretanida_valitsa
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 26χρονος για τη δολοφονία της βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα – Πώς τον εντόπισαν οι αστυνομικοί

dikigorosIsrail1
ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικές δηλώσεις Ισραηλινού δικηγόρου: «Η ζωή ενός από εμάς ισούται με εκατομμύρια Παλαιστινίων – Ο Θεός μας επέλεξε και ζηλεύετε» (Video)

1 / 3