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02.08.2026 13:30

Μοτοσυκλετιστής έκανε σούζες και έπεσε πάνω σε live καταδίωξη (Video)

02.08.2026 13:30
Police-chase

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Πριν από λίγες ημέρες, μια κινηματογραφική καταδίωξη στους δρόμους του Λος Άντζελες πήρε μια απρόσμενη τροπή, όταν μια ομάδα αναβατών με μοτοσυκλέτες βρέθηκε ξαφνικά στη μέση της επιχείρησης της Αστυνομίας.

Ο οδηγός μιας λευκής Mercedes GLC, που σύμφωνα με τις Αρχές είχε κλέψει το όχημα και ενδεχομένως ήταν οπλισμένος, προσπάθησε να διαφύγει για περισσότερο από μία ώρα, αναπτύσσοντας ταχύτητες που ξεπέρασαν τα 160 χλμ./ώρα. Η καταδίωξη ξεκίνησε λίγο μετά τις 17:15 το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του North Hollywood και συνεχίστηκε στις λεωφόρους 101 και 405, πριν συνεχιστεί στον αυτοκινητόδρομο 110.

Σούζες κατά τη διάρκεια της καταδίωξης

Το πιο εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε από το ελικόπτερο του τηλεοπτικού σταθμού KTLA 5. Εκεί, η Mercedes συνάντησε τουλάχιστον οκτώ αναβάτες χωμάτινων μοτοσυκλετών, οι οποίοι κινούνταν χωρίς κράνη και πραγματοποιούσαν σούζες δίπλα στο SUV, χωρίς να φαίνεται πως αντιλαμβάνονταν ότι λίγα μόλις μέτρα πίσω ακολουθούσε περιπολικό.

Σε μία ιδιαίτερα επικίνδυνη στιγμή, ένας αναβάτης με πράσινη μοτοσυκλέτα έκανε σούζα ακριβώς μπροστά από τη Mercedes, αναγκάζοντας τον οδηγό να κινηθεί προσωρινά στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης μέχρι να καταφέρει να περάσει ανάμεσα από την ομάδα. Παρά την επικινδυνότητα της κατάστασης, κανείς από τους μοτοσυκλετιστές δεν τραυματίστηκε.

Ταχύτητες άνω των 160 χλμ./ώρα και «φινάλε» σε πάρκινγκ

Λίγο αργότερα, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο 110 είχε σχεδόν ακινητοποιηθεί, με τον οδηγό της Mercedes να ελίσσεται επιθετικά ανάμεσα στα οχήματα και να χρησιμοποιεί τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης για να συνεχίσει τη διαφυγή του. Την ίδια στιγμή, τουλάχιστον δύο Ford Explorer της αστυνομίας του Λος Άντζελες τον καταδίωκαν, ενώ ελικόπτερο παρακολουθούσε συνεχώς την πορεία του από αέρος.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν η Mercedes βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο και μπήκε σε ένα πάρκινγκ. Αν και το όχημα χάθηκε προσωρινά από το οπτικό πεδίο των ελικοπτέρων, οι επίγειες αστυνομικές δυνάμεις συνέχισαν την επιχείρηση. Σύμφωνα με το KTLA 5, ένας από τους υπόπτους συνελήφθη άμεσα, ενώ ένας δεύτερος κατάφερε να διαφύγει.

Πηγή: Carscoops.com

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ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 13:45
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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