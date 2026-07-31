Διακοπές σε νησί: Με συμφέρει να νοικιάσω εκεί ή να φέρω το αυτοκίνητό μου;

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Να πάρω το δικό μου αυτοκίνητο ή να ταξιδέψω με αεροπλάνο και να νοικιάσω όχημα στον προορισμό; Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλους.

Παίζουν ρόλο η διάρκεια των διακοπών, ο αριθμός των ατόμων, το κόστος των ακτοπλοϊκών, η κατανάλωση καυσίμου, αλλά και οι τιμές ενοικίασης στο νησί.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα ζευγάρι μπορεί να γλιτώσει εκατοντάδες ευρώ πετώντας αεροπορικώς, ενώ μια τετραμελής οικογένεια να βγει σαφώς κερδισμένη παίρνοντας το αυτοκίνητό της.

Παρακάτω συγκρίνουμε πέντε δημοφιλή ελληνικά νησιά, με αφετηρία την Αθήνα και με ενδεικτικές τιμές Αυγούστου.

Στους υπολογισμούς συνυπολογίζονται καύσιμα, διόδια, ακτοπλοϊκά μετ’ επιστροφής και ενοικίαση μικρού αυτοκινήτου.

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