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31.07.2026 13:09

Απίστευτο βίντεο: Ιερέας τραγούδησε «της Γερακίνας γιος» σε πανηγύρι και συνάδελφός του χόρευε ζεϊμπέκικο

31.07.2026 13:09
iereis_zempekiko_serres

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Απίστευτο σκηνικό αντίκρισαν όσοι βρίσκονταν πριν από λίγες μέρες σε πανηγύρι στις Σέρρες, με «πρωταγωνιστές» δύο ιερείς.

Το πανηγύρι γινόταν στην Τριανταφυλλιά Σερρών, με την αρχή να γίνεται από έναν ιερέα που άρχισε να τραγουδά με το μικρόφωνο το «της Γερακίνας γιος» του Βασίλη Τσιτσάνη.

Το τραγούδι… ενέπνευσε προφανώς τον δεύτερο ιερέα, ο οποίος άρχισε να χορεύει ζεϊμπέκικο με τους παριστάμενους να του χτυπούν παλαμάκια και να του πετάνε χαρτοπετσέτες.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 13:33
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