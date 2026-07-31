ITV: Έπειτα από την εξαγορά από τον μιντιακό όμιλο SKY επαναγοράζει μετοχές αξίας 140 εκατ. δολαρίων

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Ο πολυμεσικός οργανισμός ITV του Ηνωμένου Βασιλείου, αντίπαλο δέος του BBC, ανακοίνωσε ότι επαναγοράζει μετοχές του, ύψους 140 εκατ. δολαρίων, κίνηση η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο δημοσιοποίησης οικονομικών αποτελεσμάτων έπειτα από την επιβεβαίωση της συμφωνίας για εξαγορά του από τον επίσης μιντιακό κολοσσό SKY της Comcast.

Η συναλλαγή αποτελεί ««πρόωρη επιστροφή μέρους των 950 εκατ. λιρών καθαρών ταμειακών εσόδων που είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως και αναμένονταν με την ολοκλήρωση της πώλησης», ενημέρωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Καρολάιν Μακόλ.

Η εξαγορά του δικτύου ΜΜΕ ITV από το SKY ύψους 2,1 δισε. δολαρίων, αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά εντός του 2027 και ότι η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι, να εκδώσει την σχετική «Δημόσια Ειδοποίηση Παρέμβασης» για να διερευνηθεί μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στην ιστορία της βρετανικής ραδιοτηλεόρασης. Η συγκεκριμένη πράξη προβλέπεται από τον σχετικό νόμο της Βρετανίας για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, την πάταξη καρτέλ και την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές.

Η συμφωνία εξαγοράς, η οποία θα οδηγήσει ένα από τα «διαμάντια» της βρετανικής τηλεόρασης, όπως αναφέρει ο διεθνής Τύπος, στην αυτοκρατορία της NBCUniversal, εξακολουθεί α υπόκειται σε αυτή την αυστηρή διαδικασία ρυθμιστικής έγκρισης και συμβαίνει σε χρονική στιγμή κατά την οποία η υπουργός Πολιτισμού του Η.Β. έχει καταστήσει σαφές ότι σκοπεύει να παρέμβει στο άλλο κολοσσιαίο ντιλ μεταξυ Paramount/Skydance- Warner Bros Discovery.

Τα χθεσινά αποτελέσματα ήταν τα πρώτα που δημοσιεύθηκαν από τη στιγμή που η ITV ολοκλήρωσε τη συμφωνία πώλησης του δικτύου και της ιντερνετικής υπηρεσίας streaming της – γνωστής ως τμήμα Media & Entertainment (M&E) – στη Sky, όχι όμως και των ITV Studios τα οποία θα λειτουργούν ανεξάρτητα.

Τα ITV Studios σύντομα θα κυκλοφορήσουν στην αγορά σε μια εποχή που οι ανταγωνιστές τους Banijay και All3Media έχουν συγχωνευθεί, δημιουργώντας έναν υπερ-γίγαντα παραγωγής.

Ταυτόχρονα, η Sky έχει δεσμευτεί να δαπανήσει 2,82 δισ. δολάρια σε περιεχόμενο των ITV Studios μεταξύ 2028 και 2032 και η Love Productions, παραγωγός του «Great British Bake Off», ιδιοκτησίας της Sky , θα πωληθεί στην ITV Studios.

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