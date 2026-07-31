Αποχαιρέτησε το OPEN η Μίνα Καραμήτρου – «Σας έχω όλους μέσα στην καρδιά μου» (Video)

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Την τελευταία της εμφάνιση στον αέρα του OPEN πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή (31/7) η Μίνα Καραμήτρου, ολοκληρώνοντας έναν σημαντικό κύκλο στο κανάλι της Παιανίας.

Η δημοσιογράφος αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες της σε έντονα συγκινησιακό κλίμα, εκφράζοντας την αγάπη, αλλά και την ευγνωμοσύνη της για τη συνεργασία τους.

«Σας αγαπώ όλους, σας τιμώ όλους, σας έχω μέσα στην καρδιά μου» ανέφερε, απευθυνόμενη στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε στον σταθμό.

Η Μίνα Καραμήτρου ευχαρίστησε επίσης τους τεχνικούς και τους εργαζομένους πίσω από τις κάμερες, υπογραμμίζοντας τη συμβολή τους στην καθημερινή λειτουργία της εκπομπής.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Στραβελάκης αποχαιρέτησε τη συμπαρουσιάστριά του, ευχαριστώντας παράλληλα, τους συνεργάτες της εκπομπής, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

«Θέλω να είμαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Αυτό θέλω. Και είμαστε. Και ήμασταν. Και αυτό ήταν η δύναμή μας. Γεια σας, καλό καλοκαίρι» ήταν τα λόγια του Νίκου Στραβελάκη πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους.

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