Μετωπική ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ: «Ο Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

«Δια της μαιευτικής… μετά από 24 ώρες το κόμμα ΕΛΑΣ απάντησε ότι τα λειτουργικά του έξοδα, οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων του, οι καμπάνιες και οι εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ πληρώνονται μόνο από τα μέλη τους», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σε απάντησή του για την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Προσθέτει ότι «τόσες μέρες τα στελέχη του κόμματος δήλωναν ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο κ. Τσίπρας από την τσέπη του» και κάνει λόγο για «ενδιαφέρουσα μετατόπιση».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «φαίνεται, πάντως, πως είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες τα μέλη τους για να καλύπτουν τόσο μεγάλο κόστος κάθε μήνα, καθώς, όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία:

η ιδιωτική χρηματοδότηση κομμάτων γίνεται αυστηρά από φυσικά πρόσωπα -και όχι εταιρείες – με ονομαστικές εισφορές και ΑΦΜ. Κάθε δωρητής δεν μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα από 20.000 ευρώ τον χρόνο. Μετά τα πρώτα 500 ευρώ, τα υπόλοιπα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης.

-και – με ονομαστικές εισφορές και ΑΦΜ. Κάθε δωρητής δεν μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα από 20.000 ευρώ τον χρόνο. Μετά τα πρώτα 500 ευρώ, τα υπόλοιπα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπέζης. δεν προβλέπεται ακόμη για το κόμμα ΕΛΑΣ χρηματοδότηση μέσω ανώνυμων θεωρημένων από τη Βουλή κουπονιών, καθώς δεν έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες εκλογές. Ακόμη και τυχόν αίτημά του να του χορηγηθούν ανώνυμα κουπόνια, η χρηματοδότηση δεν μπορεί βάσει του νόμου να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ ετησίως».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «οι πολίτες, λοιπόν, μπορούν εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης του κόμματος ΕΛΑΣ και το πόθεν έσχες των ακριβοπληρωμένων εκδηλώσεων», υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα».

Απαντώντας στις «απορίες οικονομικής και λογιστικής φύσης» που -όπως αναφέρει- διατηρεί «το κόμμα ΕΛΑΣ της “περήφανης” διαπραγμάτευσης του 3ου μνημονίου», το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει ότι: «ρύθμισε τα χρέη του, τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ. Το ύψος των χρεών που παρουσιάζεται σήμερα, οφείλεται στην εξαιρετικά υπερβολική επιβάρυνση 12-13% του αρχικού χρέους με τόκους, πανωτόκια, τόκους υπερημερίας».

Καταληκτικά, σχολιάζει πως «αν έχει απορίες για τον δανεισμό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας μπορεί να ζητήσει να τον ενημερώσουν δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η κ. Ξενογιαννακοπούλου και ο κ. Ραγκούσης, που σήμερα είναι στενοί του συνεργάτες».

Διαβάστε επίσης

Αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Πολύζου για το επεισόδιο στη Βουλή – Ζητάει αποζημίωση 500.000 ευρώ

Γυαλιά Γεωργιάδη: Κριτική από ΠΑΣΟΚ- ευαισθησία Δεδομένων ή τεχνολογικός αναλφαβητισμός;

Συνεχίζεται το… beef μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ: «Στηρίζεστε σε δανεικά και αγύριστα» λένε στην Αμαλίας, επίθεση και σε Διαμαντοπούλου