Μετωπική ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ: «Ο Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα»

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«Δια της μαιευτικής… μετά από 24 ώρες το κόμμα ΕΛΑΣ απάντησε ότι τα λειτουργικά του έξοδα, οι μισθοδοσίες των υπαλλήλων του, οι καμπάνιες και οι εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ πληρώνονται μόνο από τα μέλη τους», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, σε απάντησή του για την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Προσθέτει ότι «τόσες μέρες τα στελέχη του κόμματος δήλωναν ότι τα έξοδα τα καλύπτει ο κ. Τσίπρας από την τσέπη του» και κάνει λόγο για «ενδιαφέρουσα μετατόπιση».
Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «φαίνεται, πάντως, πως είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες τα μέλη τους για να καλύπτουν τόσο μεγάλο κόστος κάθε μήνα, καθώς, όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία:
Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «οι πολίτες, λοιπόν, μπορούν εύκολα να βγάλουν τα συμπεράσματά τους για τη διαφάνεια της χρηματοδότησης του κόμματος ΕΛΑΣ και το πόθεν έσχες των ακριβοπληρωμένων εκδηλώσεων», υποστηρίζοντας ότι «ο κ. Τσίπρας κάνει rebranding αγκαλιά με τα συμφέροντα».
Απαντώντας στις «απορίες οικονομικής και λογιστικής φύσης» που -όπως αναφέρει- διατηρεί «το κόμμα ΕΛΑΣ της “περήφανης” διαπραγμάτευσης του 3ου μνημονίου», το ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει ότι: «ρύθμισε τα χρέη του, τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο συμφωνίας καταβάλλοντας, κάθε χρόνο, μεγάλο μέρος της κρατικής επιχορήγησης. Από το 2010 και μετά, δεν έχει πάρει ούτε 1 ευρώ δάνειο από πουθενά. Με την κρατική επιχορήγηση που του απομένει, αποπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις. Δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε 1 ευρώ. Το ύψος των χρεών που παρουσιάζεται σήμερα, οφείλεται στην εξαιρετικά υπερβολική επιβάρυνση 12-13% του αρχικού χρέους με τόκους, πανωτόκια, τόκους υπερημερίας».
Καταληκτικά, σχολιάζει πως «αν έχει απορίες για τον δανεισμό του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας μπορεί να ζητήσει να τον ενημερώσουν δύο πρώην γραμματείς του ΠΑΣΟΚ, η κ. Ξενογιαννακοπούλου και ο κ. Ραγκούσης, που σήμερα είναι στενοί του συνεργάτες».
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