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31.07.2026 13:39

Αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Πολύζου για το επεισόδιο στη Βουλή – Ζητάει αποζημίωση 500.000 ευρώ

31.07.2026 13:39
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Συνέχεια στο χθεσινό επεισόδιο μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Βασιλικής Πολύζου έδωσε η τελευταία καθώς κατέθεσε αγωγή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Στην αγωγή αξιώνει αποζημίωση 500.000 ευρώ για «επεισόδιο προσβολής της τιμής και της υποληψης της εντολέως μου, που έλαβε χώρα στο περιστύλιο της Βουλής στις 8/7/2025 και στην είσοδο της Βουλής στις 11/7/2025».

Η Πολύζου της έχει καταθέσει μήνυση από τις 22 Ιουλίου πέρυσι γιατί η Κωνσταντοπούλου την «απατεώνισσα», ενώ -όπως ισχυρίζεται- της χρωστούσε και χρήματα ενώ εργαζόταν στην Πλεύση, κάτι που χθες αρνούνταν η πρόεδρος της παράταξης.

Αυτή είναι η δεύτερη αγωγή με την οποία η δημοσιογράφος ζητά αποζημίωση μισού εκατομμυρίου ευρώ από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 15:16
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