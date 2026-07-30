Νέο θερμό επεισόδιο Κωνσταντοπούλου-Πολύζου στη Βουλή – Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε την αστυνομία

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Νέο επεισόδιο ξέσπασε μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και της δημοσιογράφου Βασιλικής Πολύζου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μόλις πληροφορήθηκε ότι η Πολύζου βρίσκεται στο κυλικείο των αστυνομικών μπήκε μέσα, φωνάζοντας «Τι δουλειά έχει αυτή εδώ;».

Αφού επέπληξε τον φρούραρχο κάλεσε την αστυνομία και άρχισε να βιντεοσκοπεί την Πολύζου. Η δημοσιογράφος επειδή δεν είχε ταυτότητα μαζί της οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.

Η Βασιλική Πολύζου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για 16.000 ευρώ δεδουλευμένα που φέρεται η Πλεύση Ελευθερίας να μην κατέβαλε στη δημοσιογράφο.

Η Πολύζου δήλωσε για το περιστατικό στο κυλικείο ότι η Κωνσταντοπούλου την κατηγορούσε ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ότι οι αστυνομικοί της Βουλής της επέτρεψαν να μπει στο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη. Επίσης, υποστηρίζει ότι έμπαινε διαρκώς μπροστά της, εμποδίζοντας την αποχώρηση της.

Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Κωνσταντοπούλου για παράνομη παρεμπόδιση και για κακουργηματική βιντεοσκόπηση.

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