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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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31.07.2026 11:43

Συνεχίζεται το… beef μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ: «Στηρίζεστε σε δανεικά και αγύριστα» λένε στην Αμαλίας, επίθεση και σε Διαμαντοπούλου

31.07.2026 11:43
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Συνέχεια στη διένεξη που έχει ανοίξει με το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τα οικονομικά των κομμάτων και τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δίνει, με ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ. 

Ειδικότερα, αναφέρει: «Υπάρχει το σύστημα του ενός δισ., ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και η ΕΛΑΣ που γεννήθηκε πριν δύο μήνες. Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στα δανεικά και αγύριστα των τραπεζών, που χρεοκόπησαν και τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛΑΣ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της και κάνει καμπάνια με ποστ στο διαδίκτυο».

Ακολούθως, απαντώντας στην κ. Άννα Διαναντοπούλου, η οποία επανέφερε τα ερωτήματα που διατυπώνει το ΠΑΣΟΚ ως προς τη χρηματοδότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, τονίζει: «Ζητάμε συγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγνώμη, που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθεια μας. Την ενημερώνουμε, ωστόσο, ότι δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης. Ούτε να χρεώνουμε τους Έλληνες για την κομματική μας λειτουργία ούτε και να αποτελέσουμε σωσίβιο στη ΝΔ και κυβερνητικός εταίρος του κου Μητσοτάκη, που ως γνωστόν αποτελεί διακαή της πόθο».

Τέλος, η ΕΛΑΣ επισημαίνει στον ίδιο τόνο: «Σε κάθε περίπτωση, όμως, ως προς τα δάνεια του 1 δισ. πρέπει να εξηγήσουν πώς κατάφεραν να διπλασιάσουν το χρέος τους μέσα σε λίγα χρόνια».

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