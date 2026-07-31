Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων για Δίκη για τα Τέμπη: «Η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης – Θα είμαστε εκεί, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας»

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Στις 7 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει εκ νέου η αυλαία της ακροαματικής διαδικασίας για την τραγωδία στα Τέμπη, με τα εμπλεκόμενα μέρη να σημειώνουν ότι τότε θα ξεκινήσει το αποδεικτικό σκέλος και το ουσιαστικό κομμάτι της πολύκροτης δίκης.

Μετά τη διακοπή, η διαδικασία στη δίκη για τα Τεμπη αναμένεται να επιταχυνθεί, ξεκινώντας από τις επίσημες τοποθετήσεις της υπεράσπισης επί του κατηγορητηρίου. Αμέσως μετά τις ενστάσεις, ο λόγος θα δοθεί στους μάρτυρες, με τους συγγενείς των θυμάτων να ανοίγουν τον νέο κύκλο των καταθέσεων.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου της δίκης, ο οποίος έκλεισε χθες, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει ότι οι συγγενείς θα δώσουν όλες τους τις δυνάμεις «ώστε οι ελλείψεις και τα κενά του κατηγορητηρίου να μην εμποδίσουν την αποκάλυψη ολόκληρης της αλήθειας, τις εγκληματικές ευθύνες κράτους, κυβερνήσεων, ΕΕ».

«Θα είμαστε εκεί, εντός και εκτός της αίθουσας, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την αναβάθμιση των κατηγοριών» διαμηνύουν οι συγγενείς των 57 θυμάτων στα Τέμπη.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Με την ολοκλήρωση της 25ης δικασίμου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, έκλεισε ο πρώτος κύκλος των 128 ημερών της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

»Το Δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το σύνολο των αιτημάτων και ενστάσεων που υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων για αναβολή ή αναστολή της διαδικασίας, διαχωρισμό δικογραφιών, ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος και παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η δικαιοσύνη καλείται πλέον να μπει στην ουσία της υπόθεσης.

»Η 4ωρη ανάγνωση του κατηγορητηρίου από την Εισαγγελέα έδειξε ξανά με τον πιο αμείλικτο τρόπο τις εγκληματικές πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν δύο αμαξοστοιχίες να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 ολόκληρα λεπτά.

»Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε οι ελλείψεις και τα κενά του, όπως αναδείξαμε στο δικαστήριο, να μην εμποδίσουν την αποκάλυψη ολόκληρης της αλήθειας, τις εγκληματικές ευθύνες κράτους, κυβερνήσεων, ΕΕ.

»Η εκφώνηση των ονομάτων των 57 θυμάτων – στη συντριπτική τους πλειοψηφία νέων ανθρώπων – μέσα στην αίθουσα, σφράγισε τη συνεδρίαση με μια εκκωφαντική σιωπή.

»Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, με τις τοποθετήσεις των κατηγορουμένων και την εξέταση των πρώτων μαρτύρων.

»Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 καθιστά σαφές προς κάθε κατεύθυνση: Δεν σταματάμε. Θα είμαστε εκεί, εντός και εκτός της αίθουσας, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, την αναβάθμιση των κατηγοριών και την απόδοση δικαιοσύνης για όλους τους υπεύθυνους.

»Από τους 57 ανθρώπους μας παίρνουμε δύναμη, όπως και από τους χιλιάδες εργαζόμενους, τους νέους που στέκονται δίπλα μας, που δυναμώνουν με τον αγώνα τη φωνή μας ξεκαθαρίζοντας: ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

»Για τη δικαίωση των 57 ψυχών.

»Για όσους επέζησαν και παλεύουν καθημερινά με τα τραύματα εκείνης της νύχτας.

»Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

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