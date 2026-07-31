Λαγουβάρδος για μελτέμια: Είναι ακραίο αυτό που συμβαίνει, θα έχουμε ένα ανεμολογικό πεδίο με εμμονή μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι

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Για ακραία μελτέμια έκανε λόγο ο Κώστας Λαγουβάρδος, αναφερόμενος στους θυελλώδεις ανέμους των τελευταίων 48 ωρών.

Ο Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μίλησε στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών και επεσήμανε ότι οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν και το Σάββατο και από την Κυριακή αναμένεται σημαντική υποχώρηση.

«Πρόκειται για ένα ακραίο μελτέμι, οι εντάσεις που βλέπουμε είναι ακραίες. Οι άνεμοι που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες είναι πάρα-πάρα πολύ μεγάλοι με πάνω από 120 χλμ την ώρα. Η Αττική σήμερα έχει πάρα πολύ ενισχυμένους ανέμους 120 χλμ της ώρα, πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Συνεχίζουν την Κρήτη οι άνεμοι, λίγο χαμηλότερα αλλά και πάλι οι ριπές ξεπερνούν τα 100 χλμ. Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες ισχύει το ίδιο επομένως μιλάμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο ανεμολογικό πεδίο με εμμονή μέχρι αύριο το μεσημέρι» είπε αρχικά.

«Από το Σάββατο το πρωί θα ξεκινήσει μια σταδιακή εξασθένηση, και το Σάββατο όμως θα έχουμε αρκετό αέρα 6-7 μποφόρ. Πιο αισθητή υποχώρηση θα παρουσιάσουν από την Κυριακή και μετά. Θα έλεγα ότι από το Σάββατο το απόγευμα θα είναι σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα, θα έχουμε ένα πιο συνηθισμένο μελτέμι».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως ο κίνδυνος για πυρκαγιές θα παραμείνει και την άλλη εβδομάδα, καθώς οι θερμοκρασίες θα είναι σε επίπεδα που θα «αγγίξουν» τους 40 βαθμούς.

« Η επόμενη εβδομάδα θα είναι ζεστή εβδομάδα, δεν μιλάμε για ακραίο καύσωνα, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται 38-39 σε πολλές περιοχές και για πολλές ημέρες επομένως θα ξεράνουν ακόμα περισσότερο την νεκρή καύσιμη ύλη στα δάση και αυτό μας ανησυχεί γιατί ο Αύγουστος είναι κατεξοχήν μήνας με ισχυρά μελτέμια. Δεν φαίνεται να έχουμε ακραίο καύσωνα, θα έχουμε πολύ ζέστη την επόμενη εβδομάδα, θα μας κουράσει, αλλά δεν θα δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ που είδαμε στην Ευρώπη» ανέφερε.

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