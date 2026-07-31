Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο – Το βράδυ οι οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου

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Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, ενώ κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου.

Οι αρμόδιες Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές για την εξέλιξη της κατάστασης, με τις οριστικές αποφάσεις για τα δρομολόγια του Σαββάτου να αναμένονται το βράδυ.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, τόνισε ότι το τριήμερο που διανύουμε αποτελεί την περίοδο με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση από την Αττική προς τα νησιά.

«Δεν εκτελούνται καθόλου δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας και του Λαυρίου και αναμένουμε και τα νεότερα δελτία καιρού, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα δρομολόγια. Αυτή τη στιγμή για τον Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, συνιστούμε στους επιβάτες (γιατί ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση σε αυτό), να επικοινωνούν τόσο με την ακτοπλοϊκή εταιρεία, όσο και με τις λιμενικές Αρχές», δήλωσε.

«Για αύριο εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια ύφεση των φαινομένων. Ωστόσο περιμένουμε. Εμείς λαμβάνουμε το δελτίο του καιρού κάθε έξι ώρες. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, ειδικά για τη Ραφήνα και το Λαύριο. Δεν πρόκειται να εκτελεστούν δρομολόγια» συμπλήρωσε.

«Θα γνωρίζουμε σήμερα το βράδυ, με σιγουριά. Απλά θα πρέπει όλοι να έχουμε λίγο υπομονή. Όλοι είμαστε μέρος της κοινωνίας. Να υπάρξει μία συνεννόηση, να ακούμε τις οδηγίες των λιμενικών Αρχών, να προσερχόμαστε έγκαιρα στο λιμάνι μία ώρα τουλάχιστον μιάμιση και παραπάνω αν χρειαστεί, αν έχουμε όχημα να ταξιδεύουμε», κατέληξε.

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