Αντώνης Ρέμος για την πολυαναμενόμενη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – «Στις 12 Σεπτεμβρίου πιστεύω ότι θα γράψουμε ιστορία» (Video)

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Για τη μεγάλη επετειακή συναυλία που ετοιμάζει στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων στη δισκογραφία, μίλησε ο Αντώνης Ρέμος, αναφερόμενος στις εκπλήξεις που ετοιμάζει, τη σημασία της ελεύθερης εισόδου, αλλά και την προσωπική του διαδρομή.

Καλεσμένος στην εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου, ο καλλιτέχνης -που δεν θα πραγματοποιήσει ζωντανές εμφανίσεις την επόμενη σεζόν- τόνισε τη σημασία που έχει για τον ίδιο η μεγάλη συναυλία στην Παραλία της Θεσσαλονίκης στις 12 Σεπτεμβρίου, κάνοντας λόγο για μια βραδιά που θα μείνει στην ιστορία.

«Νιώθω την ανάγκη να επικοινωνήσω με όλη την Ελλάδα μέσω της Θεσσαλονίκης, γιατί απευθύνομαι σε όλη την Ελλάδα και απευθύνομαι και σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο. Θεωρώ ότι θα είναι μια στιγμή συνάντησης όλων αυτών που αγαπάτε τα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, αγαπάτε την ερμηνεία του Αντώνη Ρέμου. Και μέσα από αυτή την επικοινωνία που έχω όλα αυτά τα 30 χρόνια, μαζί με διάφορους φίλους επισκέπτες, εκπλήξεις που θα έχουμε, γιατί θα υπάρξουν κάποιες πολύ όμορφες και πολύ μεγάλες εκπλήξεις εκείνο το βράδυ, πιστεύω ότι θα γράψουμε ιστορία. Νιώθω ότι θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συναυλία, αλλά και για την παραγωγή, που είναι μια τεράστια παραγωγή» ανέφερε αρχικά.

«Είναι ανοιχτή για τον κόσμο και είναι ελεύθερη η είσοδος, δεν θα υπάρχει εισιτήριο στην παραλία. Παίρνει ιδιαίτερη σημασία όλες αυτές οι εταιρείες που θα χορηγήσουν αυτή τη συναυλία. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου. Ευχαριστώ που επενδύουν στη μουσική, στα συναισθήματα των ανθρώπων, γιατί εκείνη την ημέρα θα συναισθανθούμε και θα ταξιδέψουμε παρέα, εγώ, ο κόσμος και οι εταιρείες που θα καλύψουν αυτά τα έξοδα. Εκείνη η βραδιά θα μείνει στην ιστορία και πιστεύω ότι και στη δική μου ιστορία θα γραφτεί με μεγάλα γράμματα» πρόσθεσε.

«Θα συναντηθώ ξανά καλλιτεχνικά με αρκετούς ανθρώπους, με αρκετούς καλλιτέχνες και όχι μόνο καλλιτέχνες, αλλά και με προσωπικότητες της Ελλάδας και παγκόσμιες προσωπικότητες. Θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουμε μια εκπληκτική βραδιά, γιατί τεχνολογικά εδώ και έξι μήνες, με τους συνεργάτες μου, με την εταιρεία παραγωγής, με την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και του δημάρχου μας, του κυρίου Αγγελούδη, αλλά και της Περιφέρειας, έχουμε ετοιμάσει μια εκπληκτική βραδιά» είπε στη συνέχεια, ενώ μιλώντας για την προσωπική του πορεία υπογράμμισε:

«Για μένα το “Με την πόρτα ανοιχτή” είναι ένα κομμάτι σταθμός, γιατί θα μπορούσε, το έχω ξαναπεί, να είναι και το soundtrack της ζωής μου. Ήμουν σχεδόν 18 όταν ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη με όνειρα. Κατάφερα πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούσα να ονειρευτώ. Νιώθω ευτυχία, ευλάβεια και τεράστια ευγνωμοσύνη στη ζωή, στον κόσμο, στον Θεό, που ακόμη είμαι εδώ, είμαι υγιής. Κατάφερα ίσως να κάνω τη μεγαλύτερή μου επιτυχία, που είναι η κόρη μου. Κατάφερα να έχω ένα παιδάκι»

«Υπάρχει καθημερινός αγώνας, όλοι μας δίνουμε αγώνα, κανείς δεν είναι απυρόβλητος. Ο πραγματικά νοήμων, ο κανονικός κόσμος καταλαβαίνει ότι όλοι μας είμαστε στην ίδια πλευρά. Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε μαζί» είπε, κλείνοντας ο Αντώνης Ρέμος.

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