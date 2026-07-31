Πρώτο σε τηλεθέαση το Open την Πέμπτη (30/7)- Νέο χαμηλό ρεκόρ τηλεθέασης από το ΕΡΤ2ΣΠΟΡ 

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Η απευθείας μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟΚ- Ντιναμό Κιέβου για τα προκριματικά του Europa League από το Open, χάρισε την μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών την Πέμπτη.

Το κανάλι της Παιανίας υπερκέρασε τον ανταγωνισμό, όχι μόνον τους κυριαρχους Alpha και Mega, αλλά ακόμα και τον ΣΚΑΪ που κι εκείνος χθες είχε την απευθείας μετάδοση του ματς ΠΑΟ-Πάκσι για την τρίτη προκριματική φάση του Conference League.

Εκτός από αυτή την απρόσμενη εξέλιξη- ανατροπή στα συνηθισμένα, η Nielsen κατέγραψε νέα χαμηλή επίδοση της ΕΡΤ2Σπορ από τότε που λανσαρίστηκε ως κανάλι με αθλητικό πρόσημο.

Χθες το ΕΡΤ2Σπορ δεν μπόρεσε να αποσπάσει ούτε μισή μονάδα τηλεθέασης στο σύνολο της ημέρας με το πρόγραμμα του δημιουργώντας έτσι νέο ρεκόρ με μερίδιο μόλις 0,4%. Κατέρριψε την προηγούμενη χαμηλότερη επίδοση του (0,5%) που είχε σημειώσει η Nielsen στις 20/1.

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