search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 18:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.07.2026 17:32

Τραμπ: Αν κερδίσουν τις εκλογές οι Δημοκρατικοί οι ΗΠΑ θα βιώσουν εικόνες παρόμοιες με της Θέουτα

31.07.2026 17:32
trump 7654- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι «φρικτές» εικόνες χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα είναι μια προειδοποίηση του τι θα μπορούσε να συμβεί στις ΗΠΑ αν επιστρέψουν οι Δημοκρατικοί στην εξουσία, υποστήριξε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Να θυμάστε αυτήν την εικόνα. Έτσι θα είμαστε εμείς σε τρία χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του καναλιού.

«Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν (τις εκλογές) δεν θα ζήσετε πολύ χαρούμενη ζωή», φέρεται επίσης να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ανάρτηση της Τζάκι Χέινριχ στην πλατφόρμα Χ.

Παρόμοιο ήταν και το μήνυμα του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς.

«Αυτές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία είναι μια υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και της πολιτικής της παγκοσμιοποίησης της ριζοσπαστικής αριστεράς που επέτρεπε την εισβολή στη Δύση», έγραψε στην ίδια πλατφόρμα. «Δόξα τω Θεώ», πρόσθεσε ο Βανς, «εξελέγη (ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ) και τα σύνορα της χώρας μας δεν μοιάζουν πλέον με αυτό».

Από την Πέμπτη, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι η επιστροφή των Δημοκρατικών στην εξουσία θα σηματοδοτούσε τη μαζική είσοδο μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό.

Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ έχουν μπροστά τους τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες ιστορικά ήταν ανέκαθεν δύσκολες για το κυβερνών κόμμα.

Διαβάστε επίσης

Χαμάς: Συμφωνία για αφοπλισμό στη Γάζα – Τι προβλέπει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Κύπρος: Σύλληψη Αζέρου για κατασκοπεία υπέρ των Φρουρών της Επανάστασης – Παρακολουθούσε τη βάση στο Ακρωτήρι

Δραματικές στιγμές στη Θέουτα: Τουλάχιστον 18 μετανάστες νεκροί – Στα ακρά οι σχέσεις Ισπανίας και Ιταλίας (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ceuta
ΚΟΣΜΟΣ

Η ακροδεξιά επιχαίρει με τις εικόνες από τη Θέουτα: «Εισβολή στη Δύση», είδε ο Τραμπ

gaza-75623
ΚΟΣΜΟΣ

Η δύσκολη «επόμενη ημέρα» στη Γάζα: Ποιο είναι το σχέδιο Τραμπ για διακυβέρνηση, ασφάλεια, ανοικοδόμηση και γιατί υπάρχουν αμφιβολίες

alepou
ΥΓΕΙΑ

Επιθέσεις από αλεπούδες – Συστάσεις προστασίας προς το κοινό από τον ΕΟΔΥ: «Μην τις πλησιάζετε- Μην τις ταΐζετε»

agios-vasileios
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο: Ηλικιωμένος αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη σκυλίτσα του

dafni
ΕΛΛΑΔΑ

Σε ετοιμότητα για εκκένωση το Δαφνί: Απομακρύνθηκαν ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα – «Η φωτιά έχει φτάσει 500 μέτρα από το νοσοκομείο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
savvidis-paliouri
BUSINESS

Άνοιξε ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση του Ιβάν Σαββίδη στο ιστορικό «Ξενία», στο Παλιούρι Χαλκιδικής

tiganito_gala_sintagi3007
CUCINA POVERA

Γλυκό τηγανητό γάλα

moro-diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ο περιορισμός της ζάχαρης πριν το παιδί γίνει δυο ετών συνδέεται με καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Ξεκίνησα έναν δεύτερο κύκλο ψυχανάλυσης μετά από 20 χρόνια - Ήθελα καθοδήγηση και βοήθεια»

paralia-kymata
ΕΛΛΑΔΑ

Λαγουβάρδος για μελτέμια: Είναι ακραίο αυτό που συμβαίνει, θα έχουμε ένα ανεμολογικό πεδίο με εμμονή μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 18:48
ceuta
ΚΟΣΜΟΣ

Η ακροδεξιά επιχαίρει με τις εικόνες από τη Θέουτα: «Εισβολή στη Δύση», είδε ο Τραμπ

gaza-75623
ΚΟΣΜΟΣ

Η δύσκολη «επόμενη ημέρα» στη Γάζα: Ποιο είναι το σχέδιο Τραμπ για διακυβέρνηση, ασφάλεια, ανοικοδόμηση και γιατί υπάρχουν αμφιβολίες

alepou
ΥΓΕΙΑ

Επιθέσεις από αλεπούδες – Συστάσεις προστασίας προς το κοινό από τον ΕΟΔΥ: «Μην τις πλησιάζετε- Μην τις ταΐζετε»

1 / 3