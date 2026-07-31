Τραμπ: Αν κερδίσουν τις εκλογές οι Δημοκρατικοί οι ΗΠΑ θα βιώσουν εικόνες παρόμοιες με της Θέουτα

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Οι «φρικτές» εικόνες χιλιάδων μεταναστών να μπαίνουν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα είναι μια προειδοποίηση του τι θα μπορούσε να συμβεί στις ΗΠΑ αν επιστρέψουν οι Δημοκρατικοί στην εξουσία, υποστήριξε σήμερα ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Να θυμάστε αυτήν την εικόνα. Έτσι θα είμαστε εμείς σε τρία χρόνια, αν κερδίσει η λάθος παράταξη» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του καναλιού.

«Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν (τις εκλογές) δεν θα ζήσετε πολύ χαρούμενη ζωή», φέρεται επίσης να είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με την ανάρτηση της Τζάκι Χέινριχ στην πλατφόρμα Χ.

Παρόμοιο ήταν και το μήνυμα του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς.

«Αυτές οι εικόνες που έρχονται από την Ισπανία είναι μια υπενθύμιση των συνεπειών της μαζικής μετανάστευσης και της πολιτικής της παγκοσμιοποίησης της ριζοσπαστικής αριστεράς που επέτρεπε την εισβολή στη Δύση», έγραψε στην ίδια πλατφόρμα. «Δόξα τω Θεώ», πρόσθεσε ο Βανς, «εξελέγη (ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ) και τα σύνορα της χώρας μας δεν μοιάζουν πλέον με αυτό».

Από την Πέμπτη, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προσπαθούν να περάσουν το μήνυμα ότι η επιστροφή των Δημοκρατικών στην εξουσία θα σηματοδοτούσε τη μαζική είσοδο μεταναστών στα σύνορα με το Μεξικό.

Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ έχουν μπροστά τους τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες ιστορικά ήταν ανέκαθεν δύσκολες για το κυβερνών κόμμα.

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