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ΥΓΕΙΑ

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31.07.2026 17:21

ΕΟΔΥ : Οι  επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή καπνού από τις πυρκαγιάς- Χρηστικές οδηγίες

31.07.2026 17:21
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Με τα πολλαπλά μέτωπα των φωτιών να έχουν επιβαρύνει σημαντικά την ατμόσφαιρα στη Βοιωτία αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρα μας που φλέγονται, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δίνει ένα χρηστικό οδηγό για την αποφυγή  σοβαρών προβλημάτων υγείας των πολίτων, που προκαλούν τα αιωρούμενα σωματίδια από τις φωτιές.

Σημειώνεται ότι οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή αυτών των σωματιδίων, ποικίλλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της σύστασης τους, τη διάμετρο τους, το βαθμό και τη διάρκεια έκθεσης, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, το επίπεδο της υγείας του κάθε ατόμου, καθώς και την αντίδραση του κάθε οργανισμού.

Σε γενικές γραμμές, η έκθεση στον καπνό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών και του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και επιδείνωση τυχόν αναπνευστικών και καρδιολογικών νοσημάτων. 

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Τα άτομα που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο από τις επιπτώσεις του καπνού είναι:

  • ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά, καρδιολογικά ή άλλα νοσήματα, 
  • έγκυες, 
  • παιδιά, 
  • ηλικιωμένοι,

Μέτρα για την αποφυγή της εισπνοής καπνού από πυρκαγιά

O ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, συστήνει τη λήψη των παρακάτω μέτρων για την αποφυγή εισπνοής καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς:

1. Σε περίπτωση συνθηκών που ευνοούν την έντονη έκθεση σε καπνό, συστήνεται η απομάκρυνση από την περιοχή, εφόσον είναι εφικτό, για όσο διάστημα το φαινόμενο παραμένει έντονο.

2.Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η απομάκρυνση από την περιοχή, παραμείνετε όσο το δυνατόν περισσότερο σε κλειστούς χώρους και διατηρείστε τον εσωτερικό αέρα όσο το δυνατόν περισσότερο καθαρό ακολουθώντας τις παρακάτω συστάσεις:

  • Διατηρείστε τα παράθυρα και τις πόρτες κλειστά, και χρησιμοποιείστε κλιματισμό ο οποίος να διαθέτει ανακύκλωση εσωτερικού αέρα και καλά συντηρημένα φίλτρα.
  • Αποφύγετε το κάπνισμα στους κλειστούς χώρους.
  • Αποφύγετε τη χρήση σκούπας (ηλεκτρικής ή συμβατικής).
  • Σε περίπτωση απουσίας καπνού εξωτερικά αερίζουμε τους εσωτερικούς χώρους για ανανέωση του αέρα ανοίγοντας τα παράθυρα.
  • Αποφύγετε τις εξωτερικές δραστηριότητες για όσο διάστημα υπάρχει καπνός.

Μέτρα για την αποφυγή/ελαχιστοποίηση επιπτώσεων στην υγεία

  • Αποφύγετε την σωματική καταπόνηση.
  • Καταναλώστε άφθονες ποσότητες πόσιμου νερού και υγρών, ειδικά κατά τα διαστήματα έντονης παρουσίας καπνού.

Πότε να ζητήσετε ιατρική βοήθεια

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα που μπορεί να σχετίζονται με υπερβολική έκθεση σε καπνό, όπως επίμονος βήχας, δυσκολία ή/και συριγμός στην αναπνοή, σφίξιμο ή πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

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