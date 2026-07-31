Πώς έφτασε η Θέουτα να δεχθεί έως και 60.000 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ισπανική αυτόνομη πόλη της Θέουτα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς οι τελευταίες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έως και 60.000 ανθρώπους που πέρασαν από το Μαρόκο προς τον ισπανικό θύλακα μέσα σε περίπου ένα εικοσιτετράωρο.

Ο αριθμός ισοδυναμεί με το «70% του πληθυσμού» του ισπανικού θύλακα, δήλωσε ο πρόεδρος της Θέουτα Χουάν Χεσούς Βίβας. Τριάντα τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους προσπαθώντας να εισέλθουν στην Θέουτα, είπε. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε «επίθεση» και «προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας» την μαζική εισβολή, την οποία αποδίδει σε παραπληροφόρηση που διαδόθηκε από τις μαφίες των διακινητών μέσω από τα κοινωνικά δίκτυα.

«Η κυβέρνηση της Ισπανίας βρίσκεται στο πλευρό της πόλης της Θέουτα. Και κατανοούμε την φόρτιση, την αγωνία που ζει τις τελευταίες ώρες, ιδιαίτερα από χθες», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ που βρίσκεται στον ισπανικό θύλακα της βόρειας Αφρικής προσθέτοντας ότι «αυτό που συνέβη χθες συνιστά επίθεση, προσβολή της εδαφικής ακεραιότητας της Ισπανίας».

Ο ισπανός πρωθυπουργός αποδίδει την κρίση σε κακόβουλη ερμηνεία «εκ μέρους των μαφιών» διακίνησης ανθρώπων πρόσφατης απόφασης της δικαιοσύνης σχετικά με την επιστροφή των μεταναστών που εισέρχονται δια θαλάσσης.

«Αυτό που βγαίνει από τις ανταλλαγές που είχαμε με τις μαροκινές αρχές είναι μία σκόπιμη παρερμηνεία που οι μαφίες των διακινητών έκαναν σε απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου» της Ισπανίας, είπε.

Η απόφαση αυτή ορίζει ότι «δεν είναι δυνατή η επαναπροώθηση στα σύνορα όσων έφθασαν στην Ισπανία δια θαλάσσης», εξήγησε ο Πέδρο Σάντσεθ προσθέτοντας ότι «αυτή η ερμηνεία διαδόθηκε αστραπιαία τις τελευταίες ώρες».

Έως και 60.000 αφίξεις σε ένα 24ωρο – Πίεση χωρίς προηγούμενο

Η πρωτοφανής αυτή εξέλιξη έχει προκαλέσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τις ισπανικές αρχές να ενισχύουν δραστικά την παρουσία στρατού, αστυνομίας και συνοριοφυλάκων προκειμένου να αποκαταστήσουν τον έλεγχο της περιοχής και να διαχειριστούν τον τεράστιο αριθμό αφίξεων. Πρόκειται για έναν αριθμό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 70% του συνολικού πληθυσμού της Θέουτα, γεγονός που έχει ασκήσει ασφυκτική πίεση στις υποδομές της πόλης, στα κέντρα υποδοχής, στις υγειονομικές υπηρεσίες και στις δυνάμεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να φτάσουν στη Θέουτα είτε διασχίζοντας τη θάλασσα κολυμπώντας είτε περνώντας από διαφορετικά σημεία των χερσαίων συνόρων. Ανάμεσά τους βρίσκονται οικογένειες, γυναίκες και μεγάλος αριθμός ανηλίκων, οι οποίοι εγκατέλειψαν τις περιοχές τους αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής ή προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη μέσω του ισπανικού θύλακα. Η μαζικότητα των διελεύσεων αιφνιδίασε τις τοπικές αρχές, οι οποίες αναγκάστηκαν να ενεργοποιήσουν σχέδια έκτακτης διαχείρισης, ενώ παράλληλα ζητήθηκε η συνδρομή επιπλέον κρατικών δυνάμεων.

🇪🇸🇲🇦 FLASH | L'Espagne et le Maroc ont conclu un ACCORD pour renvoyer « le plus rapidement possible » l'ensemble des migrants entrés illégalement à Ceuta ces derniers jours.



Madrid et Rabat annoncent également un RENFORCEMENT de leur coopération afin de faire face à cet afflux… https://t.co/0MawZRiLI0 July 30, 2026

Η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε την κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή και προχώρησε στην αποστολή σημαντικών ενισχύσεων στην περιοχή, με στρατιωτικές μονάδες και ειδικές αστυνομικές δυνάμεις να αναλαμβάνουν τη φύλαξη των συνόρων και τη διατήρηση της τάξης. Παράλληλα, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις μαροκινές αρχές, οι οποίες έχουν επίσης ενισχύσει την παρουσία τους στη μεθόριο προκειμένου να περιορίσουν νέες μαζικές μετακινήσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν επεισόδια στην απέναντι πλευρά των συνόρων, στην περιοχή του Φνιντέκ, όπου καταγράφηκαν συγκρούσεις, φωτιές σε οχήματα και ένταση μεταξύ ομάδων μεταναστών και δυνάμεων ασφαλείας.

Ανθρωπιστική κρίση και ευρωπαϊκός προβληματισμός

Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική διάσταση της κρίσης προκαλεί έντονη ανησυχία. Διεθνείς οργανισμοί και ανθρωπιστικές οργανώσεις παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς υπάρχουν αναφορές για δεκάδες νεκρούς και πολλούς τραυματίες κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διέλευσης, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι χρειάστηκαν άμεση ιατρική φροντίδα μετά την άφιξή τους στη Θέουτα. Οι διαθέσιμοι χώροι φιλοξενίας έχουν ήδη ξεπεράσει τα όριά τους, με αποτέλεσμα πολλοί νεοεισερχόμενοι να παραμένουν σε προσωρινούς καταυλισμούς ή σε ανοικτούς χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 July 30, 2026

Οι εξελίξεις στη Θέουτα έχουν προκαλέσει ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς τόσο στην Ισπανία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η πόλη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξωτερικά χερσαία σύνορα της ΕΕ με την αφρικανική ήπειρο. Η Μαδρίτη ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στήριξη για τη διαχείριση της κρίσης, ενώ το μεταναστευτικό επανέρχεται στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας, με αρκετές κυβερνήσεις να ζητούν αυστηρότερα μέτρα προστασίας των εξωτερικών συνόρων και αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών. Παράλληλα, αναμένεται να ενταθούν οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ισπανίας, Μαρόκου και των ευρωπαϊκών θεσμών, καθώς η διαχείριση της κατάστασης θεωρείται κρίσιμη τόσο για την ασφάλεια όσο και για την ανθρωπιστική προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή.

Παρά τις προσπάθειες των δύο πλευρών να περιορίσουν τις διελεύσεις, οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, καθώς δεν αποκλείεται να σημειωθούν νέες απόπειρες εισόδου τις επόμενες ώρες ή ημέρες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κρίση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, ενώ ήδη χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες προκλήσεις που έχουν αντιμετωπίσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς η έκβαση της κατάστασης στη Θέουτα αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου, αλλά και τον συνολικό τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα διαχειριστεί αντίστοιχες μεταναστευτικές κρίσεις στο μέλλον.

⚡️ Around 49,000 migrants have arrived in Ceuta over the past 24 hours — Reuters



People are crossing en masse from Morocco by sea in inflatable rings and boats, while others are attempting to break through the land border.



Three military platoons, a diving unit and a naval… pic.twitter.com/bjmA2SzTOZ — NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2026

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε επαφή με το Μαρόκο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε επαφή με τις αρχές του Μαρόκου για την επίλυση της κρίσης που προκλήθηκε από τον τεράστιο αριθμό μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Η (Επίτροπος) Ντουμπράβκα Σούιτσα είναι σε επαφή με τον Μαροκινό ομόλογό της. Είμαι βέβαιη ότι η στενή μας συνεργασία με το Μαρόκο θα βοηθήσει να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στο Χ.

Δήλωσε επίσης ότι οι εικόνες από τη Θέουτα είναι «απαράδεκτες».

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανένα να έρχεται στην Ένωσή μας χωρίς να συμμορφώνεται με τους κανόνες μας», πρόσθεσε η φον ντερ Λάιεν.

«Οι επικίνδυνες διελεύσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Τα δίκτυα διακινητών πρέπει να εξαρθρωθούν. Και οι επιστροφές πρέπει να είναι γρήγορες, όπως το επιτρέπουν οι κανόνες μας», δήλωσε η ίδια.

Διαβάστε επίσης

Χαμάς: Συμφωνία για αφοπλισμό στη Γάζα – Τι προβλέπει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας



Κύπρος: Σύλληψη Αζέρου για κατασκοπεία υπέρ των Φρουρών της Επανάστασης – Παρακολουθούσε τη βάση στο Ακρωτήρι

Δραματικές στιγμές στη Θέουτα: Τουλάχιστον 18 μετανάστες νεκροί – Στα ακρά οι σχέσεις Ισπανίας και Ιταλίας (video)