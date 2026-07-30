Θέλεις σύγχρονο οικογενειακό SUV με χώρους, άνεση και τεχνολογία; Το C3 Aircross τώρα με 18.900€

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Την καλύτερη έκπληξη επιφύλασσε η Citroën για τους Έλληνες οδηγούς λίγο πριν φύγουν για διακοπές το φετινό καλοκαίρι, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να αγοράσουν το νέο C3 Aircross, δηλαδή ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και πολυβραβευμένα SUV της αγοράς, στην ανεπανάληπτη τιμή των 18.900€.

Πιο συγκεκριμένα στην παραπάνω τιμή προσφέρεται η έκδοση Turbo με 100 ίππους και μηχανικό κιβώτιο, όμως όποιος επιθυμεί μπορεί να αποκτήσει σε εξίσου ελκυστικές τιμές την έκδοση Hybrid με 145 ίππους και αυτόματο κιβώτιο (από 23.500€) ή το 100% Ηλεκτρικό ë-C3 Aircross Extended Range από 20.900€ με αυτονομία έως 400 km (WLTP), (η τιμή περιλαμβάνει την επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3).

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία ευκαιρία που δύσκολα θα επαναληφθεί στην ελληνική αγορά, καθώς το νέο C3 Aircross είναι ένα μοντέλο που, σε διαστάσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά, αγγίζει την C-SUV κατηγορία με τιμή που θυμίζει B-SUV για να μην πούμε supermini. Και για αυτόν ακριβώς το λόγο αποτελεί μία μοναδική πρόταση σε ότι αφορά τη σχέση αξίας/τιμής που ταιριάζει γάντι στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.

Πιο ειδικά το μοντέλο που αποτελεί ήδη ένα από τα αγαπημένα των Ελλήνων οδηγών έχει μήκος 4,39 μέτρα, κορυφαίους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, καθώς και τη μοναδική διαθέσιμη 7θέσια έκδοση στην κατηγορία.

Επιπλέον εκτός της τιμής των 18.900 ευρώ που πραγματικά μοιάζει με…τυπογραφικό λάθος (πιστέψτε μας όμως δεν είναι) το μοντέλο ξεχωρίζει για τα μοναδικά επίπεδα άνεσης που προσφέρει στους επιβάτες του, με highlight τις αναρτήσεις και τα καθίσματα τεχνολογίας Citroën Advanced Comfort® που κάνουν το C3 Aircross να μοιάζει με «μαγικό χαλί» καταπίνοντας με χαρακτηριστική άνεση κάθε ανωμαλία και κακοτεχνία των ελληνικών δρόμων.

Πρόκειται για ένα μοντέλο με προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού και σύγχρονη σχεδίαση που συνθέτουν ένα SUV ξεχωριστό σε ότι αφορά την άνεση, την πρακτικότητα και την ευκολία στην καθημερινότητα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ποιότητα και η συνολική φιλοσοφία του μοντέλου αναγνωρίστηκαν πρόσφατα και από το ευρωπαϊκό κοινό, καθώς το Citroën C3 Aircross κατέκτησε τον τίτλο AUTOBEST «Best Users’ Car of Europe 2026», μία διάκριση που απονέμεται στο αυτοκίνητο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.

Παράλληλα, το νέο Citroën C3 Aircross προσφέρεται πλέον σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού -YOU, PLUS, τη νέα COLLECTION και MAX- επιτρέποντας σε κάθε πελάτη να επιλέξει την έκδοση που ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό του.

Με την εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης των 18.900€, το νέο Citroën C3 Aircross έρχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια της αξίας στην κατηγορία των SUV, προσφέροντας περισσότερους χώρους, κορυφαία άνεση και προηγμένη τεχνολογία σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις της αγοράς.

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