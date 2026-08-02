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02.08.2026 15:58

Ανατριχιαστικές δηλώσεις Ισραηλινού δικηγόρου: «Η ζωή ενός από εμάς ισούται με εκατομμύρια Παλαιστινίων – Ο Θεός μας επέλεξε και ζηλεύετε» (Video)

02.08.2026 15:58
dikigorosIsrail1

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Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί η συνέντευξη στο BBC του Ισραηλινού δικηγόρου Γιεχούντα Σιμόν, η οποία έλαβε χώρα στο φυλάκιο του οικισμού Χαβάτ Γκιλάντ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Ο Σιμόν ακούγεται να ζητάει τη μαζική δολοφονία των κατοίκων, τεσσάρων κοντινών παλαιστινιακών χωριών, δηλώνοντας με μίσος και έπαρση ότι «μια εβραϊκή ζωή αξίζει δέκα εκατομμύρια παλαιστινιακές ζωές».

Όταν δε του επισημάνθηκε από τη δημοσιογράφο πως είναι «μια άποψη ξεκάθαρα ρατσιστική», απάντησε καταφατικά, λέγοντας πως «ναι έτσι είναι», αλλά επέμεινε ότι δικαιολογείται από θεϊκή εντολή. «Ο Θεός διάλεξε εμάς».

«Νομίζω ότι τώρα, αφού σκότωσαν έναν Ισραηλινό, πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους ανθρώπους στην Ταλ και τη Σάρα, ακόμη και την Τζιτ και τη Φαράτα», δήλωσε πιο αναλυτικά στο BBC, κατονομάζοντας τα παλαιστινιακά χωριά που βρίσκονται πιο κοντά στο φυλάκιο.

Όταν αμφισβητήθηκε αν εξισώνει μια εβραϊκή ζωή με εκατοντάδες ή χιλιάδες παλαιστινιακές ζωές, απάντησε: «Όχι… Εκατομμύρια. Μια εβραϊκή ζωή είναι 10 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι». Δεν αρνήθηκε μάλιστα πώς αυτή η δήλωση είναι ρατσιστική λέγοντας: «Ναι, το ξέρω. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, επειδή ο Θεός μας επέλεξε – και εξαιτίας αυτού ζηλεύετε».

Ο Σιμόν είπε επίσης ότι οι Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη είχαν τρεις επιλογές: να αποδεχτούν την ισραηλινή κυριαρχία, να φύγουν για άλλες αραβικές ή μουσουλμανικές χώρες ή να αντιμετωπίσουν τον θάνατο εάν συνέχιζαν την αντίσταση. Μια θέση που όπως σημείωσε το BBC, μοιάζει πολύ με ένα σχέδιο του 2017 του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Ο Σιμόν είναι δικηγόρος μιας οργάνωσης που εκπροσωπεί Ισραηλινούς που συνελήφθησαν για βία κατά Παλαιστινίων.

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