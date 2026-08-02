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02.08.2026 12:18

Ισπανία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στα ανοικτά της Θέουτα

02.08.2026 12:18
ceuta

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Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό νεκρών στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Θέουτα.

Η ισπανική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTVE μετέδωσε σήμερα ότι η πολιτοφυλακή πραγματοποιεί έρευνες στα ανοικτά των ακτών για να εντοπίσει ανθρώπους που πιθανόν να έχασαν τη ζωή τους, στην προσπάθειά τους να φθάσουν σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κολυμπώντας από το Μαρόκο.

Μέχρι στιγμής, έχουν ανασυρθεί από τη θάλασσα 67 σοροί.

«Υπάρχουν κι άλλοι νεκροί στη θάλασσα»

Αστυνομικός που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του δήλωσε, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, ότι «υπάρχουν και άλλοι νεκροί στη θάλασσα». Οι τοπικές αρχές οργανώνουν χώρους που θα μπορούν να δεχθούν έως και 200 πτώματα, σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό.

Περίπου 50.000 μετανάστες είχαν εισέλθει στη Θέουτα από το Μαρόκο έως την Παρασκευή, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, φθάνοντας στον ισπανικό θύλακα μέσα σε διάστημα λίγων ημερών. Οι ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι οι περισσότεροι από τους μετανάστες έχουν έκτοτε επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο. Ωστόσο, αρκετοί ηγέτες της ΕΕ άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Μαδρίτης για το πώς χειρίστηκε την κρίση.

Ηρεμία επικρατούσε σήμερα στις ακτές της Θέουτα, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα από την περιοχή, ενώ δημοσιογράφος του RTVE που βρισκόταν στο σημείο ανέφερε ότι δεν παρατηρούνται επί του παρόντος προσπάθειες εισόδου στον θύλακα διά θαλάσσης.

Το μόνο που μπορούσε να διακρίνει κάποιος ήταν ορισμένοι εργαζόμενοι που, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, τοποθετούσαν σημαδούρες προκειμένου να στήσουν ένα πλωτό φράγμα.

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