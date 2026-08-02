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02.08.2026 23:40

Μαρόκο: Παραπληροφόρηση και διακινητές πίσω από τις μαζικές διελεύσεις στη Θέουτα – Αντικρουόμενα στοιχεία για τους νεκρούς

02.08.2026 23:40
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Στην παραπληροφόρηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και στην παρερμηνεία απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης αποδίδει το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου τις πρόσφατες μαζικές διελεύσεις μεταναστών προς τους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίλια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του μαροκινού υπουργείου Εσωτερικών, περίπου 40.000 άτομα συμμετείχαν στη μαζική διέλευση προς τη Θέουτα, ενώ 1.135 άνθρωποι εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη Μελίλια. Η Ισπανία λέει πως πέρασαν περισσότεροι από 50.000.

Το υπουργείο υποστηρίζει ότι οι διελεύσεις τροφοδοτήθηκαν από ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από δίκτυα εμπορίας ανθρώπων, αλλά και από την εσφαλμένη ερμηνεία απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης.

Η συγκεκριμένη απόφαση απαγορεύει την άμεση επαναπροώθηση μεταναστών οι οποίοι συλλαμβάνονται στη θάλασσα.

Έντεκα νεκρούς καταγράφει το Μαρόκο

Το μαροκινό υπουργείο αναφέρει ότι έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διέλευσης.

Παράλληλα, σημειώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επαλήθευσης των αναφορών για θανάτους στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Τουλάχιστον 72 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα τραγικά γεγονότα της Πέμπτης στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στα σύνορα με το Μαρόκο.

Πέντε ακόμη πτώματα εντοπίστηκαν κατά μήκος της ακτής της Θέουτα, αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων, αναφέρουν αξιωματούχοι

Η Θέουτα αποτελεί, μαζί με τη Μελίλια, ένα από τα δύο χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική. Οι μαζικές αφίξεις προκάλεσαν συναγερμό στις Βρυξέλλες.

Πάνω από 48.000 επέστρεψαν στο Μαρόκο

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, από τους 50.000 που πέρασαν τα σύνορα περισσότεροι από 48.000 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο μέσα σε διάστημα 48 ωρών.

Οι επιστροφές συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

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