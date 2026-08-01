Υποχώρηση Ινφαντίνο μετά τις απειλές μποϊκοτάζ: Ο πρόεδρος της FIFA απέσυρε το σχέδιο πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ

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Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, εγκατέλειψε την Παρασκευή το αμφιλεγόμενο σχέδιο πώλησης μέρους των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, μόλις 72 ώρες μετά τη διαρροή της πρότασης και έπειτα από σφοδρές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

«Έχοντας ακούσει προσεκτικά όλες τις απόψεις, κατέστη σαφές ότι το σχέδιο δημιούργησε διχασμούς τέτοιας φύσης, ώστε, ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης, δεν εξυπηρετεί πλέον τον στόχο που είχε τεθεί αρχικά», ανέφερε ο Ινφαντίνο.

Το σχέδιο προέβλεπε την άντληση κεφαλαίων ύψους 4,2 δισ. δολαρίων μέσω της πώλησης περίπου του 20% μιας εταιρικής οντότητας με την ονομασία «FIFA Forward Enterprise».

Η Thrive Capital, εταιρεία που ίδρυσε ο Τζόσουα Κούσνερ, προοριζόταν να αποτελέσει έναν από τους βασικούς επενδυτές.

Οι απειλές για μποϊκοτάζ

Ακόμη και ο ίδιος ο Ινφαντίνο, ωστόσο, δεν ανέμενε ότι η αντίδραση της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας θα ήταν τόσο έντονη.

Ευρωπαϊκές χώρες προειδοποίησαν ότι θα μποϊκοτάρουν όλες τις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών.

Παράλληλα, ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες από την Ασία, τη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για το σχέδιο.

Την Παρασκευή, ακόμη και ορισμένοι από τους στενότερους συμμάχους του προέδρου της FIFA άρχισαν να στρέφονται εναντίον του.

Η παραίτηση του Κάρλος Κορδέιρο

Πρώτος παραιτήθηκε ο Κάρλος Κορδέιρο, πρώην τραπεζίτης της Goldman Sachs και πρώην πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των ΗΠΑ.

Ο Κορδέιρο είχε διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του καλοκαιριού και λειτουργούσε ως δίαυλος επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Ινφαντίνο δέχθηκε σφοδρή κριτική και από το τρίτο υψηλότερο στέλεχος της FIFA, τον διευθυντή επιχειρησιακής λειτουργίας Κέβιν Λαμούρ.

«Είναι το σχέδιο ενός ανθρώπου»

«Είναι το σχέδιο ενός ανθρώπου», ανέφερε ο Λαμούρ σε δήλωσή του που διανεμήθηκε μέσω του Associated Press.

«Όχι μόνο δεν πρέπει να προχωρήσει αυτό το σχέδιο, αλλά έχει έρθει πλέον η ώρα οι πολιτικοί ηγέτες του ποδοσφαίρου να θέσουν στον εαυτό τους τα σωστά ερωτήματα και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις», πρόσθεσε.

Ο Λαμούρ υποστήριξε ακόμη ότι το προσωπικό της FIFA «εξαπατήθηκε» σχετικά με το σχέδιο για τη «FIFA Forward Enterprise».

Η διαρροή της πρότασης την Τρίτη αιφνιδίασε πλήρως τόσο τους εργαζομένους του οργανισμού όσο και τις 211 ομοσπονδίες-μέλη του.

«Και αν αυτό σημαίνει ότι θα χάσω τη δουλειά μου, ας γίνει», έγραψε ο Λαμούρ. «Θα κατανοήσω και θα σεβαστώ αυτή την απόφαση. Τουλάχιστον απόψε θα κοιμηθώ ήσυχος».

Το ισχυρότερο πλήγμα στη δεκαετή θητεία του

Για τον 56χρονο Ελβετό δικηγόρο, η έντονη εξωτερική κριτική αποτελούσε ήδη σοβαρό πρόβλημα. Οι εσωτερικές αποδοκιμασίες, όμως, αποδείχθηκαν ακόμη πιο επώδυνες και ενείχαν τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την ηγεσία του.

Ο Ινφαντίνο διοικεί επί χρόνια τη FIFA χωρίς να δίνει ιδιαίτερο χώρο στις διαφορετικές απόψεις στο εσωτερικό του οργανισμού.

Ο άνθρωπος που είχε δηλώσει ότι θα ήθελε να είναι ο «βασιλιάς του ποδοσφαίρου» λειτουργούσε συχνά ως ο μοναδικός εκτελεστικός παράγοντας της FIFA, θεωρώντας ότι όσοι διαφωνούσαν μαζί του απλώς δεν κατανοούσαν τους στόχους του.

Για τη συμπλήρωση δέκα ετών στην ηγεσία της FIFA διοργάνωσε τουλάχιστον τρεις ξεχωριστές εκδηλώσεις.

Μέχρι και πριν από λίγες εβδομάδες, μάλιστα, ανέμενε ότι τον επόμενο Μάρτιο θα επανεκλεγόταν για τρίτη πλήρη θητεία, έχοντας την υποστήριξη τουλάχιστον 200 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

Η επίθεση στους επικριτές πριν από τη διαρροή

Πριν ακόμη γίνει γνωστό το σχέδιο για τη «FIFA Forward Enterprise», ο Ινφαντίνο είχε επιτεθεί μέσω ανάρτησής του στο Instagram στους επικριτές του.

«Σε εκείνους που βρίσκονται πίσω από τα στιλό και τα χαρτιά τους, πίσω από τις οθόνες τους, διαδίδοντας μίσος και ψευδείς φήμες, θέλω να πω ότι, ενώ εσείς κάθεστε πίσω, εμείς στη FIFA βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, οργανώνουμε, εργαζόμαστε σκληρά και προσφέρουμε το καλύτερο θέαμα στον κόσμο», είχε γράψει.

Ωστόσο, η εβδομάδα που ακολούθησε αποδείχθηκε η πιο επιζήμια της θητείας του.

Παρότι ο Ινφαντίνο απέσυρε τη «FIFA Forward Enterprise», η υπόθεση φαίνεται ότι ενίσχυσε τους πλέον σκληρούς επικριτές του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της FIFA.

«Πρόθεσή μου από εδώ και πέρα είναι να φέρω ξανά κοντά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, στο πνεύμα του κοινού ενδιαφέροντος για το άθλημά μας», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA μετά την απόσυρση του σχεδίου.

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