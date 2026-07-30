Το σχέδιο της FIFA που διχάζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, μποϊκοτάζ του Μουντιάλ αποφάσισε η UEFA – Η «μάχη» για τα δισ, ο «άλλος Κούσνερ» και η οργή της Ευρώπης

Takeaways by to pontiki AI Η FIFA σχεδιάζει τη μεταφορά των εμπορικών δικαιωμάτων των διοργανώσεών της σε ιδιωτική εταιρεία και την πώληση μεριδίου 20% σε επενδυτές, με αποτίμηση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία UEFA αντέδρασε έντονα στο σχέδιο, ανακοινώνοντας μποϊκοτάζ σε όλες τις διοργανώσεις της FIFA όσο παραμένουν ενεργές οι προτάσεις για την ιδιωτικοποίηση των εμπορικών δικαιωμάτων.

Ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο υποστηρίζει ότι το εγχείρημα θα εξασφαλίσει επιπλέον χρηματοδότηση για τις ομοσπονδίες-μέλη, ενώ η διοίκηση επιμένει ότι διατηρεί τον πλήρη έλεγχο των αθλητικών αποφάσεων.

Πολλές ομοσπονδίες εξέφρασαν ανησυχία για την έλλειψη διαβούλευσης, ενώ η εμπλοκή της εταιρείας του Τζόσουα Κούσνερ στο επενδυτικό σχήμα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Το φετινό Μουντιάλ, μια διοργάνωση διάρκειας ενός μήνα που κατέρριψε ρεκόρ τηλεθέασης, προσέλευσης θεατών και εσόδων, φάνηκε να αποτελεί την κορύφωση της μακρόχρονης προσπάθειας του ποδοσφαίρου να αξιοποιήσει τον τεράστιο πλούτο των ΗΠΑ.

Στην πραγματικότητα, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία μόλις είχε ξεκινήσει.

Την Τρίτη, η FIFA, ένας ελβετικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, παρουσίασε ένα σχέδιο για τη μεταφορά των εμπορικών δικαιωμάτων των δημοφιλέστερων διοργανώσεών της σε μια ιδιωτική εταιρεία και την πώληση περίπου του 20% της συμμετοχής σε επενδυτές, οι οποίοι αποτίμησαν το εγχείρημα στα 20 δισ. δολάρια.

Την Πέμπτη, όμως, μια σφοδρή αντίδραση οδήγησε τις ευρωπαϊκές χώρες να ανακοινώσουν μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά από έκτακτη συνεδρίαση της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

«Αυτό το μοντέλο δεν έχει θέση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο», ανέφερε η UEFA μετά τη συνεδρίαση. «Το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να καθορίζεται από τις προσδοκίες εκείνων των οποίων το πρωταρχικό καθήκον είναι η μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης… Ως αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε διοργάνωση της FIFA για όσο διάστημα αυτές οι προτάσεις παραμένουν ενεργές».

Η FIFA υποστηρίζει ότι πρόκειται για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο άντλησης ακόμη περισσότερων κεφαλαίων, τα οποία θα αναδιανεμηθούν στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της, και υποσχέθηκε σε καθεμία από αυτές επιπλέον χρηματοδότηση έως και 40 εκατ. δολαρίων μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Για τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, το σχέδιο αποτελεί ακόμη μία ευκαιρία να ενισχύσει τους δεσμούς του οργανισμού με τον κύκλο επιρροής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επικεφαλής της προτεινόμενης επενδυτικής ομάδας βρίσκεται η εταιρεία Thrive Capital του Τζόσουα Κούσνερ. Ο Κούσνερ είναι αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Τραμπ και πρώην ανώτερου συμβούλου του προέδρου.

Ο Τζόσουα Κούσνερ και ο Ινφαντίνο είχαν συζητήσει για το σχέδιο ήδη από πέρυσι, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το εγχείρημα. Οι συζητήσεις εντατικοποιήθηκαν στις αρχές του 2026, όταν η FIFA έφερε στο έργο την JPMorgan Chase, με ομάδα εργασίας μοιρασμένη μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης. (Ο Τραμπ δεν εμπλέκεται άμεσα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.)

Μεγάλο μέρος του ποδοσφαιρικού κόσμου, ωστόσο, αιφνιδιάστηκε πλήρως από την ανακοίνωση του Ινφαντίνο, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού συμβουλίου της FIFA και των συνομοσπονδιών. «Ανησυχούμε βαθύτατα για την έλλειψη διαδικασίας διαβούλευσης», δήλωσε η Concacaf, η οποία εποπτεύει το άθλημα στη Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική.

Η FIFA σχεδίαζε να παρουσιάσει το σχέδιο στα μέλη της αυτή την εβδομάδα, μέχρι που η είδηση διέρρευσε για πρώτη φορά τη Δευτέρα.

Το τελεσίγραφο της FIFA και το ευρωπαϊκό μπλόκο

Οι χώρες έχουν πλέον προθεσμία έως τις 19 Σεπτεμβρίου για να δηλώσουν τη στήριξή τους στη δημιουργία της λεγόμενης FIFA Forward Enterprise ή να διακινδυνεύσουν να χάσουν εκατομμύρια δολάρια από πληρωμές της FIFA. Η μεγαλύτερη επικρίτρια του Ινφαντίνο, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία, δήλωσε ότι αντιτίθεται σθεναρά στο σχέδιο και συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη για να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. Και τα 55 μέλη της UEFA, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατα στεφθείσας παγκόσμιας πρωταθλήτριας ανδρών Ισπανίας, συμφώνησαν σε μποϊκοτάζ όλων των διοργανώσεων της FIFA.

«Ορισμένα πράγματα είναι απλώς υπερβολικά σημαντικά για να πωληθούν», ανέφερε η UEFA. «Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA ανήκει στο ποδόσφαιρο. Πάντα θα ανήκει. Και όσο η Ευρώπη έχει φωνή, δεν θα πωληθεί ποτέ».

Μεταξύ των ηγετών που έχουν ταχθεί κατά του σχεδίου είναι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρνχαμ, αλλά και ο άλλοτε ισχυρός άνδρας της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, ο οποίος έχει πλέον απαξιωθεί μετά την αποχώρησή του από την προεδρία της οργάνωσης. Η τελευταία φορά που μια πρόταση στο ποδόσφαιρο προκάλεσε τόσο μεγάλη αναστάτωση ήταν το αποτυχημένο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Super League το 2021, το οποίο καταρρίφθηκε μέσα σε 48 ώρες μετά τις αντιδράσεις των φιλάθλων και την πολιτική αντίθεση.

«Η στενή σχέση μεταξύ του προέδρου της FIFA και του προέδρου των ΗΠΑ έχει αποκτήσει πλέον μια οικονομική διάσταση που προκαλεί βαθιά ζημιά στο ποδόσφαιρο», έγραψε ο Μπλάτερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει το παιχνίδι μας».

Εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου

Ο Ινφαντίνο, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της FIFA το 2016, στον απόηχο μιας μεγάλης έρευνας διαφθοράς που συγκλόνισε την οργάνωση, έχει θέσει την αύξηση των εσόδων ως κορυφαία προτεραιότητα της θητείας του. Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, εκτιμούσε ότι η διοργάνωση του 2026 θα απέφερε έσοδα-ρεκόρ 11 δισ. δολαρίων από τηλεοπτικά δικαιώματα, εισιτήρια και άλλες εμπορικές δραστηριότητες. Μέχρι τον τελικό μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στις 19 Ιουλίου, είχε αναθεωρήσει την εκτίμηση αυτή στα 15 δισ. δολάρια.

Ο Ινφαντίνο δεσμεύτηκε να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για την αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς τις ομοσπονδίες-μέλη για αναπτυξιακά προγράμματα, μια πολιτική που τον έχει καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλή στις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εκτός Ευρώπης — ιδιαίτερα καθώς ετοιμάζεται να διεκδικήσει τρίτη πλήρη θητεία στην προεδρία το επόμενο έτος.

Εφόσον επανεκλεγεί, η θητεία του θα διαρκέσει έως το 2031, όταν τα όρια θητειών θα τον υποχρεώσουν να αποχωρήσει.

«Πολύ μικρό μέρος της αυξανόμενης εμπορικής αξίας του ποδοσφαίρου φτάνει στα σημεία του παιχνιδιού που το χρειάζονται περισσότερο», δήλωσε ο Ινφαντίνο. «Η αξιοποίηση αυτής της αξίας απαιτεί πρόσθετη τεχνογνωσία, πρόσθετη γνώση και διαφορετική προσέγγιση από τη διοίκηση και την ανάπτυξη του αθλήματος».

Η FIFA επιμένει ότι οι επενδυτές της δεν θα λαμβάνουν μερίσματα και ότι ο μοναδικός τρόπος για να αποκομίσουν κέρδη θα είναι μέσω της μεταγενέστερης πώλησης των συμμετοχών τους. Η FIFA υποστηρίζει επίσης ότι οι επενδυτές δεν θα έχουν κανέναν ρόλο στη διαμόρφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή σε οτιδήποτε συμβαίνει εντός αγωνιστικού χώρου — παρά το γεγονός ότι η ίδια η οργάνωση έδειξε προθυμία να εξετάσει το αίτημα του Τραμπ για επανεξέταση κόκκινης κάρτας που είχε δοθεί σε Αμερικανό ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η οργάνωση ανέφερε ότι θα διατηρήσει «την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου, τις διοργανώσεις, το διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο και όλες τις ρυθμιστικές και αθλητικές αποφάσεις».

Το πόσο καιρό αυτή η εξουσία θα παραμείνει στα χέρια του Ινφαντίνο μένει να φανεί. Η αντίδραση στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική έχει δημιουργήσει το ενδεχόμενο εμφάνισης ενός αντιπάλου στις προεδρικές εκλογές της FIFA την επόμενη χρονιά, πιθανώς ενός υποψηφίου διαμαρτυρίας, αν και μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ότι ο Ινφαντίνο θα μπορούσε να κερδίσει ακόμη και χωρίς ούτε μία ψήφο από την UEFA ή την Concacaf.

Προς το παρόν, αναμένεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος.

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