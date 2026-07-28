«Πυρηνική βόμβα» στο Μουντιάλ: Το σχέδιο του Ινφαντίνο για πώληση μεριδίων της διοργάνωσης

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Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, φέρεται να εξετάζει σχέδιο πώλησης μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας που θα διαχειρίζεται τη διοργάνωση. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, έχουν ήδη υπογραφεί προκαταρκτικές συμφωνίες για μια συναλλαγή που θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περίπου 15 δισ. λίρες.

Το σχέδιο φέρεται να έχει συζητηθεί με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τη διαδικασία διαχειρίζεται η JP Morgan. Αναφέρεται επίσης ότι, μετά τη λήξη της προεδρικής του θητείας στη FIFA το 2031, ο Ινφαντίνο θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση του επιτρόπου (commissioner) της νέας εταιρείας, αποκομίζοντας αμοιβές πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η FIFA θα διατηρούσε τον έλεγχο της εταιρείας μέσω πλειοψηφικού πακέτου, ενώ οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη θα συμμετείχαν επίσης στη δομή της. Οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούσαν να αποκτήσουν μειοψηφικά μερίδια αξίας δισεκατομμυρίων.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Παρότι δεν υπάρχει ακόμη δεσμευτική συμφωνία, επικριτές εκφράζουν φόβους ότι θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε περαιτέρω διεύρυνση του Μουντιάλ είτε στη διεξαγωγή του συχνότερα από μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Παράγοντας του ποδοσφαίρου χαρακτήρισε το σχέδιο «πυρηνική βόμβα» για το άθλημα.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης προς τον Ινφαντίνο, μετά από μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία υπερασπίστηκε τόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και τη δική του ηγεσία στη FIFA. Υποστήριξε ότι οι επικριτές του αγνόησαν τη χαρά και την ενότητα που προσέφερε η διοργάνωση και τους κατηγόρησε για διάδοση μίσους και ψευδών φημών.

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, απάντησε με σφοδρή κριτική, χαρακτηρίζοντας την ανάρτηση του Ινφαντίνο «θλιβερή». Τόνισε ότι η διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση και η λογοδοσία αποτελούν υποχρέωση και όχι έκφραση μίσους, ενώ διερωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος της FIFA επέλεξε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για μια τόσο αμυντική δημόσια τοποθέτηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως υπάρχουν εξελίξεις που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

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