search
ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 18:05
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.07.2026 17:35

«Πυρηνική βόμβα» στο Μουντιάλ: Το σχέδιο του Ινφαντίνο για πώληση μεριδίων της διοργάνωσης

28.07.2026 17:35
infantino-trump-78234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, φέρεται να εξετάζει σχέδιο πώλησης μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας που θα διαχειρίζεται τη διοργάνωση. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, έχουν ήδη υπογραφεί προκαταρκτικές συμφωνίες για μια συναλλαγή που θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε περίπου 15 δισ. λίρες.

Το σχέδιο φέρεται να έχει συζητηθεί με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τη διαδικασία διαχειρίζεται η JP Morgan. Αναφέρεται επίσης ότι, μετά τη λήξη της προεδρικής του θητείας στη FIFA το 2031, ο Ινφαντίνο θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση του επιτρόπου (commissioner) της νέας εταιρείας, αποκομίζοντας αμοιβές πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η FIFA θα διατηρούσε τον έλεγχο της εταιρείας μέσω πλειοψηφικού πακέτου, ενώ οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη θα συμμετείχαν επίσης στη δομή της. Οι ιδιώτες επενδυτές θα μπορούσαν να αποκτήσουν μειοψηφικά μερίδια αξίας δισεκατομμυρίων.

Η πρόταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου. Παρότι δεν υπάρχει ακόμη δεσμευτική συμφωνία, επικριτές εκφράζουν φόβους ότι θα μπορούσε να οδηγήσει είτε σε περαιτέρω διεύρυνση του Μουντιάλ είτε στη διεξαγωγή του συχνότερα από μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Παράγοντας του ποδοσφαίρου χαρακτήρισε το σχέδιο «πυρηνική βόμβα» για το άθλημα.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης πίεσης προς τον Ινφαντίνο, μετά από μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Instagram, στην οποία υπερασπίστηκε τόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και τη δική του ηγεσία στη FIFA. Υποστήριξε ότι οι επικριτές του αγνόησαν τη χαρά και την ενότητα που προσέφερε η διοργάνωση και τους κατηγόρησε για διάδοση μίσους και ψευδών φημών.

Ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας, απάντησε με σφοδρή κριτική, χαρακτηρίζοντας την ανάρτηση του Ινφαντίνο «θλιβερή». Τόνισε ότι η διαφάνεια, η χρηστή διακυβέρνηση και η λογοδοσία αποτελούν υποχρέωση και όχι έκφραση μίσους, ενώ διερωτήθηκε γιατί ο πρόεδρος της FIFA επέλεξε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για μια τόσο αμυντική δημόσια τοποθέτηση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως υπάρχουν εξελίξεις που δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Εποχή… Ζιντάν στην Εθνική Γαλλίας – Παρουσιάστηκε ως ο νέος προπονητής της ομάδας

Η πρώτη ημέρα του Αντετοκούνμπο με τους Μαϊάμι Χιτ: Από την άφιξή του ως την παρουσίαση και την πρώτη προπόνηση

Μεταγραφές: Συμφωνία της ΑΕΚ για Μάγερ – Στον Ολυμπιακό ο Ορτέγκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theodorikakos-takis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έπαιξε μπάσκετ με τον γιο του (Video)

infantino-trump-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πυρηνική βόμβα» στο Μουντιάλ: Το σχέδιο του Ινφαντίνο για πώληση μεριδίων της διοργάνωσης

Zelensky-Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

manolis mitsias 12- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Μανώλης Μητσιάς για την απαγόρευση του υιού Χατζηδάκη να τραγουδήσει έργα του Μάνου Χατζηδάκι: Ο λαός τελικά έδωσε τη λύση, δικά του είναι τα τραγούδια

Action24
MEDIA

Action 24: Η εκπομπή «Action Σαββατοκύριακο» ξαναρχίζει στις 5 Σεπτεμβρίου- Καμπουράκης- Δρούτσα νέο δίδυμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επικουρικές Συντάξεις: Η «ένεση» 90 εκατ. από τους εργαζόμενους συνταξιούχους, τα πλεονάσματα και η «παγωμένη» αύξηση

makaronosalata_sintagi
CUCINA POVERA

Κρεμώδης, δροσερή και πανεύκολη μακαρονοσαλάτα με τυρί κρέμα

kostas-laliotis
ΕΛΛΑΔΑ

O Κώστας Λαλιώτης καταγράφει ένα προσωπικό οδοιπορικό στο Άγιον Όρος - Προδημοσίευση του δοκιμίου του

epidavros
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη

oreina xoria papigo
TRAVEL

Τα ελληνικά χωριά όπου κοιμάσαι με κουβέρτα ακόμα και τον Αύγουστο – Οι δροσεροί προορισμοί που γλιτώνουν από τον καύσωνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.07.2026 18:01
theodorikakos-takis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έπαιξε μπάσκετ με τον γιο του (Video)

infantino-trump-78234
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πυρηνική βόμβα» στο Μουντιάλ: Το σχέδιο του Ινφαντίνο για πώληση μεριδίων της διοργάνωσης

Zelensky-Trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υποδέχθηκε τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

1 / 3