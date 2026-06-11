Ο Τζιάνι Ινφαντίνο πέρασε χρόνια καλλιεργώντας τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή του μεγαλύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία. Όμως, καθώς η διοργάνωση ξεκινά στην Πόλη του Μεξικού, ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τη στενή σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Το Βραβείο Ειρήνης της FIFA

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, όλα ξεκίνησαν όταν ο Ινφαντίνο αποφάσισε να μετατρέψει μια εκδήλωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ουάσιγκτον σε γεγονός με γεωπολιτική διάσταση. Η ιδέα του ήταν να δημιουργήσει ένα νέο βραβείο, το Βραβείο Ειρήνης της FIFA, με πρώτο αποδέκτη τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρόταση φέρεται να αιφνιδίασε ακόμη και μέλη του Συμβουλίου της FIFA, καθώς ο οργανισμός δεν είχε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, όμως, στο Kennedy Center, ο Ινφαντίνο παρέδωσε στον Τραμπ τρόπαιο και μετάλλιο, δηλώνοντας ότι η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα θα τον στηρίξει «για να φέρει την ειρήνη».

Πίσω από αυτή την κίνηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρισκόταν η επιθυμία του Ινφαντίνο να εξασφαλίσει τη στήριξη του Λευκού Οίκου για ένα τουρνουά αξίας 11 δισ. δολαρίων.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι στα παρασκήνια υπήρξαν γέλια και «σηκώματα φρυδιών», καθώς ήταν γνωστή η εμμονή του Τραμπ με το Νόμπελ Ειρήνης. «Ήταν, ειλικρινά, έξυπνη ιδέα από την πλευρά τους», είπε.

Μια διοργάνωση χωρίς προηγούμενο

Το φετινό Μουντιάλ είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία της διοργάνωσης, με 48 ομάδες και συνδιοργάνωση από ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Η πρόκληση θεωρείται πρωτοφανής για τη FIFA, καθώς 11 από τα 16 γήπεδα βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διοργάνωση διεξάγεται εν μέσω σύνθετων πολιτικών και γραφειοκρατικών εμποδίων, όπως οι αμερικανικές ταξιδιωτικές απαγορεύσεις. Τέσσερις ομάδες, η Αϊτή, το Ιράν, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Σενεγάλη, επηρεάζονται από πλήρεις ή μερικούς περιορισμούς. Παρά τις καθυστερήσεις, οι 1.248 παίκτες έχουν λάβει βίζες, αν και η FIFA επιβεβαίωσε ότι Σομαλός διαιτητής δεν έλαβε άδεια εισόδου στις ΗΠΑ.

Η FIFA υποστηρίζει ότι δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες μετανάστευσης των χωρών υποδοχής, όμως η σχέση του Ινφαντίνο με τον Τραμπ θεωρείται από ανθρώπους του οργανισμού κρίσιμη για την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά.

Tο αγκάθι του Ιράν

Το πιο ευαίσθητο ζήτημα ήταν το Ιράν, μια ομάδα με άμεσους δεσμούς με το καθεστώς. Σύμφωνα με το άρθρο, ποτέ ξανά εθνική ομάδα δεν είχε ταξιδέψει σε Παγκόσμιο Κύπελλο ενώ βρισκόταν ενεργά σε πόλεμο με τη διοργανώτρια χώρα, ή με έναν νικητή του Βραβείου Ειρήνης της FIFA.

Καθώς το Ιράν απειλούσε να μποϊκοτάρει τη διοργάνωση, ο Ινφαντίνο και ο Κάρλος Κορντέιρο εργάστηκαν παρασκηνιακά για να μεταφέρουν τη βάση της ομάδας από την Αριζόνα στην Τιχουάνα του Μεξικού, παρότι και οι τρεις αγώνες της θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ.

Η σχέση με τον Τραμπ και οι επικρίσεις

Ο Ινφαντίνο έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στο πλευρό του Τραμπ τον τελευταίο χρόνο, από το Οβάλ Γραφείο έως τη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο πρόεδρος της FIFA έχει άμεση πρόσβαση στον Τραμπ «όποτε θέλει».

Η προσέγγιση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις, κυρίως στην Ευρώπη. Η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων FairSquare υπέβαλε καταγγελία δεοντολογίας στη FIFA, κατηγορώντας τον Ινφαντίνο ότι παραβιάζει την αρχή της ουδετερότητας του οργανισμού.

Από τη FIFA της διαφθοράς στους ισχυρούς του κόσμου

Ο Ινφαντίνο εξελέγη πρόεδρος της FIFA το 2016, μετά το σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στην πτώση του Σεπ Μπλάτερ. Υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις, διαφάνεια και μεγαλύτερη χρηματοδότηση προς τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ανέπτυξε στενές σχέσεις με ηγέτες όπως ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και, τελικά, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στην τροχιά του Τραμπ ο Ινφαντίνο μπήκε μέσα από ένα δίκτυο ισχυρών επαφών, στο οποίο περιλαμβάνονταν ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο τότε πρόεδρος της U.S. Soccer Κάρλος Κορντέιρο και ο ιδιοκτήτης των New England Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ. Οι διασυνδέσεις αυτές άνοιξαν στον πρόεδρο της FIFA την πόρτα προς τον στενό κύκλο του Αμερικανού προέδρου — και, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, από εκεί δεν απομακρύνθηκε ποτέ.

Σήμερα, η πιο κρίσιμη δοκιμασία του είναι το Μουντιάλ που ο ίδιος αποκαλεί «104 Super Bowls» μέσα σε πέντε εβδομάδες.

Όπως είπε ο ίδιος σε δημάρχους των ΗΠΑ, η χώρα «θα κατακτηθεί από το ποδόσφαιρο». Το ερώτημα είναι με ποιο πολιτικό κόστος για τον ίδιο και τη FIFA.

Διαβάστε επίσης:

Το «μυστικό εργοστάσιο» του Μουντιάλ: Εκεί όπου «γεννιέται» το πιο διάσημο τρόπαιο του κόσμου – Μια άγνωστη ιστορία 50 χρόνων (video)

Μουντιάλ 2026: Η ώρα των «μικρών» που διεκδικούν μια θέση στην ιστορία (photos)



Μυθική ανατροπή στους τελικούς του NBA: Οι Νικς επέστρεψαν από το -29 και πήραν τη νίκη από τους Σπερς με 107-106 (video)