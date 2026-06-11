Το «μυστικό εργοστάσιο» του Μουντιάλ: Εκεί όπου «γεννιέται» το πιο διάσημο τρόπαιο του κόσμου – Μια άγνωστη ιστορία 50 χρόνων (video)

Αν ρωτήσεις έναν φίλο των σπορ γενικά στον πλανήτη, ποιο είναι το τρόπαιο που θα αναγνώριζε πιο εύκολα, μάλλον θα είναι έκπληξη αν πει κάποιο διαφορετικό από αυτό του Μουντιάλ.

Το πιο αναγνωρίσιμο τρόπαιο του πλανήτη θα απονεμηθεί σε μία ομάδα, σε 40 μέρες από τώρα, στη Νέα Υόρκη, αλλά για να φτάσει ως εκεί χρειάστηκαν… χέρια για την κατασκευή του.

Μια κατασκευή που ελάχιστοι πιθανόν να γνωρίζουν πού γίνεται.

Και για να τον βοηθήσουμε είναι κάπου κοντά μας. Συγκεκριμένα στην Ιταλία και σε ένα μικρό χωριό έξω από το Μιλάνο, το Παντέρνο Ντουνάνο.

Το πιο εντυπωσιακό, είναι πως δεν δημιουργείται από κάποιο μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής, αλλά από μία… οικογενειακή επιχείρηση.

Η GDE Bertoni κατασκευάζει το περίφημο τρόπαιο εδώ και πάνω από πενήντα χρόνια, ενώ το ίδιο το εργοστάσιο λειτουργεί για έναν αιώνα.

Ξεκίνησε ως μικρό καλλιτεχνικό εργαστήριο που κατασκεύαζε μετάλλια, πλακέτες και τρόπαια. Με τα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές αθλητικών βραβείων στην Ευρώπη. Η μεγάλη της αναγνώριση ήρθε το 1960, όταν ανέλαβε την παραγωγή των μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.

Επικεφαλής είναι η Βαλεντίνα Λόσα, δισέγγονη του ιδρυτή, η οποία ανέλαβε τη διοίκηση το 2010 συνεχίζοντας μια παράδοση τεσσάρων γενεών.

Το εργοστάσιο να σημειωθεί ότι κατασκευάζει και το δεύτερο πιο διάσημο ποδοσφαιρικό τρόπαιο: αυτό του Champions League.

Πώς ανέλαβε το τρόπαιο του Μουντιάλ

Το 1970 η Βραζιλία κατέκτησε το τρίτο της Παγκόσμιο Κύπελλο και, σύμφωνα με τους τότε κανονισμούς, κράτησε οριστικά το παλιό τρόπαιο, το Jules Rimet. Η FIFA βρέθηκε ξαφνικά χωρίς τρόπαιο για τη διοργάνωση του 1974 και προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 53 σχέδια από επτά χώρες. Η Bertoni παρουσίασε ένα σχέδιο του γλύπτη Σίλβιο Γκαζανίγκα, ο οποίος εργαζόταν για την εταιρεία. Σε αντίθεση με πολλούς διαγωνιζόμενους, ο Γκαζανίγκα δεν υπέβαλε μόνο σχέδια αλλά και φωτογραφία πρωτοτύπου μοντέλου. Η πρόταση εντυπωσίασε τη FIFA και κέρδισε τον διαγωνισμό.

Ποιος ήταν ο Σίλβιο Γκαζανίγκα

Ο Γκαζανίγκα γεννήθηκε στο Μιλάνο το 1921 και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σχεδιαστές αθλητικών τροπαίων του 20ού αιώνα. Εργάστηκε επί δεκαετίες στην Bertoni και σχεδίασε αρκετά διεθνή τρόπαια.

O δημιουργός του τροπαίου, Σίλβιο Γκαζανίγκα

Όπως εξηγούσε ο ίδιος, ήθελε να αποτυπώσει την ένταση, την προσπάθεια και την έκρηξη χαράς της νίκης στο τρόπαιο του Μουντιάλ και γι’ αυτό το τρόπαιο απεικονίζει δύο ανθρώπινες μορφές που υψώνουν τη Γη προς τον ουρανό.

Το εργοστάσιο

Το εργοστάσιο βρίσκεται στο Παντέρνο Ντουνάνο, λίγο έξω από το Μιλάνο. Εξωτερικά μοιάζει με ένα συνηθισμένο βιομηχανικό κτίριο. Δεν θυμίζει σε τίποτα τον τόπο όπου κατασκευάζεται το πιο αναγνωρίσιμο αθλητικό σύμβολο στον κόσμο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, απασχολεί σχετικά μικρό αριθμό τεχνιτών και διατηρεί έντονα χειροποίητο χαρακτήρα.Η εταιρεία δεν κατασκευάζει μόνο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Δημιουργεί επίσης τρόπαια και μετάλλια για τη FIFA, την UEFA, Ολυμπιακές διοργανώσεις και πολλές διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες.

Πώς κατασκευάζεται το τρόπαιο

Η διαδικασία παραμένει εντυπωσιακά παραδοσιακή ακόμη και σήμερα.

Χύτευση

Οι τεχνίτες ξεκινούν δημιουργώντας ένα καλούπι βασισμένο στο αυθεντικό σχέδιο. Στο καλούπι χύνεται λιωμένο μέταλλο, το οποίο παίρνει τη βασική μορφή του τροπαίου. Χειροποίητη διαμόρφωση

Ακολουθεί το πιο απαιτητικό στάδιο. Με σμίλες, λίμες και μικρά σφυριά οι τεχνίτες διορθώνουν κάθε λεπτομέρεια των δύο ανθρώπινων μορφών, των καμπυλών και της υδρογείου. Κάθε κομμάτι επεξεργάζεται στο χέρι. Καθαρισμός

Το τρόπαιο καθαρίζεται σε ειδικά λουτρά υπερήχων που αφαιρούν ίχνη λίπους και ακαθαρσιών από την επιφάνειά του. Επιχρύσωση

Στη συνέχεια βυθίζεται επανειλημμένα σε ηλεκτρολυτικά λουτρά επιχρύσωσης μέχρι να αποκτήσει τη χαρακτηριστική χρυσή όψη του. Βάση από μαλαχίτη

Τέλος τοποθετείται η πράσινη βάση από μαλαχίτη, ένα ημιπολύτιμο ορυκτό που παραπέμπει στο χρώμα του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Το αυθεντικό και τα αντίγραφα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι οι πρωταθλητές δεν κρατούν το αυθεντικό τρόπαιο. Το πρωτότυπο παραμένει ιδιοκτησία της FIFA και φυλάσσεται στο μουσείο της. Οι εθνικές ομάδες λαμβάνουν ένα υψηλής ποιότητας επιχρυσωμένο αντίγραφο που κατασκευάζεται επίσης από την Bertoni.

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