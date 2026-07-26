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26.07.2026 12:17

Τζένη Καρέζη: 34 χρόνια χωρίς τα «ωραιότερα μάτια» του καλλιτεχνικού κόσμου – Το αφιέρωμα της Finos Film

26.07.2026 12:17
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Στις 12 Ιανουαρίου του 1932, θα γεννηθεί μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες, στην ιστορία της τέχνης στην Ελλάδα. Η Τζένη Καρέζη, της οποίας το πραγματικό όνομα ήταν Ευγενία Καρπούζη, θα ξεκινήσει την καριέρα της ως ηθοποιός τη δεκαετία του ’50. Πολύ γρήγορα θα καταφέρει να ξεχωρίσει και στη συνέχεια θα διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία, στη διάρκεια της οποίας έπαιξε σε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και ταινίες. Έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιουλίου του 1992, σε ηλικία μόλις 60 ετών, με το πανελλήνιο να πενθεί την απώλειά της.

Σήμερα (26/7), συμπληρώνονται 34 χρόνια από την ημέρα που η σπουδαία καλλιτέχνις άφησε την τελευταία της πνοή. Η Finos Film, με την οποία η Τζένη Καρέζη είχε συνεργαστεί σε 13 ταινίες, τίμησε τη μνήμη της.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Finos Film δημοσίευσε μία φωτογραφία της αείμνηστης ηθοποιού, στην οποία η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών έχει προσθέσει χρώμα.

«Κάποια βλέμματα δεν ξεθωριάζουν ποτέ», αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 12:46
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