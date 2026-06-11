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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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11.06.2026 09:43

Μυθική ανατροπή στους τελικούς του NBA: Οι Νικς επέστρεψαν από το -29 και πήραν τη νίκη από τους Σπερς με 107-106 (video)

11.06.2026 09:43
new-york-knicks

Μία νίκη μακριά από το πρώτο τους πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια είναι οι Νιου Γιορκ Νικς στο ΝΒΑ.

Κι αυτό χάρη σε μία επική ανατροπή -από τις πολλές που έχουν κάνει φέτος στα play off- καθώς επέστρεψαν από το -29 (και από το -20) στα 9:33 πριν το τέλος του παιχνιδιού με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Επικράτησαν με 107-106 και έκαναν το 3-1 στην σειρά η οποία μεταφέρεται πλέον στο Τέξας, όπου οι Σπερς για να… κλέψουν πλέον τον τίτλο, χρειάζονται 3 νίκες σερί.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Τζέιλεν Μπράνσον που πήρε πάνω του την ανατροπή με 36 πόντους, ενώ ο Ο.Τ. Ανουνόμπι είχε 33 πόντους, αλλά οι δύο κρίσιμοι ήταν με ένα φόλοου στα 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα.

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