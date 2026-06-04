Ένα εξάλεπτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα: Το νέο viral promo της Nike για το Μουντιάλ 2026 «ρίχνει» το διαδίκτυο (Video)

Λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ 2026, η Nike παρουσίασε το νέο της ποδοσφαιρικό promo με τίτλο «Rip the Script», ένα εξάλεπτο βίντεο που έχει ήδη γίνει viral παγκοσμίως.

Με πρωταγωνιστές αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ιστορικές μορφές του αθλήματος και γνωστές προσωπικότητες της pop culture, η αμερικανική εταιρία δημιούργησε μία καμπάνια που συνδυάζει θέαμα, χιούμορ και ποδοσφαιρική φαντασία.

Ένα εξάλεπτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα

Το νέο promo της Nike θυμίζει περισσότερο κινηματογραφική παραγωγή παρά μία κλασική αθλητική διαφήμιση. Το «Rip the Script» βασίζεται στη λογική της ανατροπής και του απρόβλεπτου, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία που συνοδεύει διαχρονικά το ποδόσφαιρο.

Ο τίτλος της καμπάνιας μπορεί να μεταφραστεί ελεύθερα ως «σκίσε το σενάριο», παραπέμποντας στην ιδέα της υπέρβασης, της ανατροπής και της αμφισβήτησης των δεδομένων.

Στο βίντεο συμμετέχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Βινίσιους Τζούνιορ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, Μπρούνο Φερνάντες, Τζαμάλ Μουσιάλα και Χιμένες.

Παράλληλα, εμφανίζονται και εμβληματικές μορφές προηγούμενων γενιών, μεταξύ των οποίων οι Ροναλντίνιο, Ερίκ Καντονά, Ντιντιέ Ντρογκμπά, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Χόρχε Κάμπος.

Η Nike προσθέτει και έντονο στοιχείο pop culture, με την παρουσία της Κιμ Καρντάσιαν αλλά και του Τζέισον Σουντέικις, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τον ρόλο του «Τεντ Λάσο».

Έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες

Η νέα καμπάνια της αμερικανικής εταιρίας συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες αναφορές στα social media μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσίευσή της, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι το «Rip the Script» επαναφέρει τη Nike στην κορυφή του ποδοσφαιρικού storytelling, με μία παραγωγή που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής αθλητικής διαφήμισης και αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο ως παγκόσμιο πολιτισμικό γεγονός.

Nike's 'Rip the Script' short film out now 😳



Featuring:

– Cristiano Ronaldo

– LeBron James

– Kim Kardashian

– LISA

– Kylian Mbappé

– Ronaldinho

– Erling Haaland

– Travis Scott

– Vini Jr.

– Zlatan Ibrahimović

– Channing Tatum

– Ted Lasso

– Central Cee

– Didier Drogba

– Eric… https://t.co/iCLrOnw06J pic.twitter.com/X1OtexAPgB — House of Heat° (@houseofheat) June 4, 2026

Το βίντεο κυκλοφόρησε ακριβώς μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον παγκόσμιο «πυρετό» γύρω από τη διοργάνωση.

Ripped the script for old time’s sake.

Watch now @nike pic.twitter.com/lX5L4PLxQB — Ronaldinho (@10Ronaldinho) June 4, 2026

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