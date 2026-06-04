search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 00:32
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 23:50

Ένα εξάλεπτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα: Το νέο viral promo της Nike για το Μουντιάλ 2026 «ρίχνει» το διαδίκτυο (Video)

04.06.2026 23:50
nike mundial

Λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα του Μουντιάλ 2026, η Nike παρουσίασε το νέο της ποδοσφαιρικό promo με τίτλο «Rip the Script», ένα εξάλεπτο βίντεο που έχει ήδη γίνει viral παγκοσμίως.

Με πρωταγωνιστές αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ιστορικές μορφές του αθλήματος και γνωστές προσωπικότητες της pop culture, η αμερικανική εταιρία δημιούργησε μία καμπάνια που συνδυάζει θέαμα, χιούμορ και ποδοσφαιρική φαντασία.

Ένα εξάλεπτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα

Το νέο promo της Nike θυμίζει περισσότερο κινηματογραφική παραγωγή παρά μία κλασική αθλητική διαφήμιση. Το «Rip the Script» βασίζεται στη λογική της ανατροπής και του απρόβλεπτου, αποτυπώνοντας τη φιλοσοφία που συνοδεύει διαχρονικά το ποδόσφαιρο.

Ο τίτλος της καμπάνιας μπορεί να μεταφραστεί ελεύθερα ως «σκίσε το σενάριο», παραπέμποντας στην ιδέα της υπέρβασης, της ανατροπής και της αμφισβήτησης των δεδομένων.

Στο βίντεο συμμετέχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως οι Κριστιάνο Ρονάλντο, Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Βινίσιους Τζούνιορ, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, Μπρούνο Φερνάντες, Τζαμάλ Μουσιάλα και Χιμένες.

Παράλληλα, εμφανίζονται και εμβληματικές μορφές προηγούμενων γενιών, μεταξύ των οποίων οι Ροναλντίνιο, Ερίκ Καντονά, Ντιντιέ Ντρογκμπά, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Χόρχε Κάμπος.

Η Nike προσθέτει και έντονο στοιχείο pop culture, με την παρουσία της Κιμ Καρντάσιαν αλλά και του Τζέισον Σουντέικις, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσα από τον ρόλο του «Τεντ Λάσο».

Έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες

Η νέα καμπάνια της αμερικανικής εταιρίας συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες αναφορές στα social media μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσίευσή της, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν ότι το «Rip the Script» επαναφέρει τη Nike στην κορυφή του ποδοσφαιρικού storytelling, με μία παραγωγή που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής αθλητικής διαφήμισης και αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο ως παγκόσμιο πολιτισμικό γεγονός.

Το βίντεο κυκλοφόρησε ακριβώς μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του Μουντιάλ 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον παγκόσμιο «πυρετό» γύρω από τη διοργάνωση.

Διαβάστε επίσης:

Σουηδία – Ελλάδα 2-2: Θετικά δείγματα από την Εθνική του Γιοβάνοβιτς στη Στοκχόλμη (Video)

Λίβερπουλ: Επίσημα στον πάγκο ο Αντόνι Ιραόλα με διετές συμβόλαιο

Ο Παναθηναϊκός ανέβασε βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις του Game 1 κόντρα στον Ολυμπιακό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

nike mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένα εξάλεπτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα: Το νέο viral promo της Nike για το Μουντιάλ 2026 «ρίχνει» το διαδίκτυο (Video)

trump kontino
ΚΟΣΜΟΣ

«Ενθουσιασμένος» με την προοπτική συνάντησης Πούτιν-Ζελένσκι δηλώνει ο Τραμπ

iraola liverpool
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίβερπουλ: Επίσημα στον πάγκο ο Αντόνι Ιραόλα με διετές συμβόλαιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxeis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αναδρομικά-«ανάσα» έως 7.800 ευρώ μετά από δικαστικό μπλόκο στον ΕΦΚΑ

paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

liagkas-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λιάγκας: «Ο ξεπεσμένος γελωτοποιός Λάκης Λαζόπουλος δεν έβρισκε θέατρο να παίξει - Ξεφτίλιζε τη Ντενίση και μετά την παρακαλούσε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 00:29
kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η στιγμή που ιδιοκτήτης σπιτιού επιτίθεται σε επίδοξους διαρρήκτες – Τους κυνήγησε με ρόπαλο, σκληρές εικόνες

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

nike mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ένα εξάλεπτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα: Το νέο viral promo της Nike για το Μουντιάλ 2026 «ρίχνει» το διαδίκτυο (Video)

1 / 3