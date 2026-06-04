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04.06.2026 23:16

Σουηδία – Ελλάδα 2-2: Θετικά δείγματα από την Εθνική του Γιοβάνοβιτς στη Στοκχόλμη (Video)

04.06.2026 23:16
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Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η εθνική μας με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Στοκχόλη. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Τσιμίκα στο 10΄, για τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ 2026, σκόραραν οι Γκιόκερες (54΄) και Νίλσον (69΄), ενώ ισοφάρισε ο Μασούρας στην τελευταία φάση του αγώνα (90+5΄).

Για ένα ημίχρονο το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεδίπλωσε στο χορτάρι το ταλέντο του και το νεανικό ενθουσιασμό των ποδοσφαιριστών. Ήταν το διάστημα στο οποίο προηγήθηκε στο σκορ, ενώ δημιούργησε πολλές ευκαιρίες, ανάμεσά τους και δύο δοκάρια. Στο 10ο λεπτό από ασίστ του Χρήστου Τζόλη, ο Τσιμίκας με δεξί σουτ πάνω στην κίνηση από το ύψος της περιοχής άνοιξε το σκορ. Εντυπωσιακή επιθετικά η «γαλανόλευκη», είχε δύο δοκάρια με «κεραυνό» του Κουρμπέλη στο 19΄ και φανταστικό πλασέ του Παυλίδη στο 47΄.

Όμως το β΄ ημίχρονο ανήκε στους γηπεδούχους. Στην προβα τζενεράλε πριν αναχωρήσουν για το Μουντιάλ της Αμερικής, οι Σουηδοί έδειξαν να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Δημιούργησαν αρκετές φάσεις, αλλά ισοφάρισαν με τη βοήθεια της τύχης στο 54΄. Ο Γκιόκερες εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα βρήκε στον Παυλίδη και άλλαξε πορεία τόσο όσο χρειαζόταν για μην προλάβει ο Τζολάκης να αντιδράσει. Στο 69΄ μια εντυπωσιακή κούρσα του Αλί από αριστερά, «ακινητοποίησε» την ελληνική άμυνα και ο Νίλσον, παραλήπτης της ασίστ, έγραψε από κοντά το 2-1. Οι μαζικές αλλαγές (από 10 για την κάθε ομάδα) χάλασαν το ρυθμό του παιχνιδιού, που κύλησε χωρίς φάσεις έως, κυριολεκτικά, το… προτελευταίο δευτερόλεπτο. Ο Κωστούλας σέντραρε από αριστερά, ο Μασούρας πρόλαβε να βγει μπροστά από τον Στάρφελντ και με προβολή ισοφάρισε. Ήταν το 95ο λεπτό και αμέσως μετά ο διαιτητής σφύριξε για τελευταία φορά!

Διαιτητής: Άντριου Τζόουνς (Ουαλία)

Κίτρινες: Ρέτσος, Κουλιεράκης

ΣΟΥΗΔΙΑ (Γκράχαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Μπέρνχαρντσον (64΄ Άλι), Λαγκερμπίλμπε (64΄ Σμίτ), Χίεν (64΄ Στάρφελντ), Σβένσον(80΄ Έκνταλ), Γκούντμουντσον (64΄ Στρουντ), Σβάνμπεργκ (64΄ Κάρλστρομ), Αγιάρι (64΄ Ζένελι), Νίγκρεν (64΄ Νίλσον), Γκιόκερες (64΄ Ελάνγκα), Ίσακ (63΄ Μπέργκβαλ)

ΕΛΛΑΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης (80΄ Μανδάς), Μαυροπάνος (81΄ Ντόι), Κουλιεράκης (81΄ Ανδρούτσος), Ρέτσος (62΄ Χατζηδιάκος), Ρότα (62΄ Βαγιαννίδης), Ζαφείρης (81΄ Μουζακίτης), Κουρμπέλης (63΄ Τριάντης), Τσιμίκας (62΄ Κυριακόπουλος), Τζόλης (81΄ Μασούρας), Τεττέη (62΄ Κωστούλας), Παυλίδης (62΄ Δουβίκας).

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