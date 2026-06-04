Μπουρλότο με το καλημέρα στους τελικούς του μπάσκετ: Τα σφυρίγματα της Τσαρούχα προκαλούν θύελλα

Θα ήταν απολύτως εξοργιστικό αν δεν ήταν τόσο πολύ αναμενόμενο και επαναλαμβανόμενο κάπως σαν… ιεροτελεστία. Η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ με τα σφυρίγματα πλήθους Ελλήνων διαιτητών (της ΕΟΚ) μοιάζει ανίατη. Για ένα ακόμα κρίσιμη παιχνίδι – ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τους τελικούς του πρωταθλήματος αυτή τη φορά – η διαιτησία έριξε βαριά τη σκιά της, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί σάλος στα σόσιαλ μίντια (και όχι μόνο από οπαδούς του Τριφυλλιού), πέρα από τις επίσημες αντιδράσεις της πράσινης ΚΑΕ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν με ένα ύφος σκωπτικής διάθεσης και με τη βία συγκρατημένης οργής, διακωμώδησε εντελώς το σκηνικό που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο ΣΕΦ, επισημαίνοντας με νόημα ότι οι βολές που δόθηκαν στις δύο ομάδες ήταν 29-5, μία χαοτική διαφορά που πάει κόντρα σε κάθε μπασκετική λογική.

Οι δε παίκτες των Πρασίνων κοιτούσαν διαρκώς με απόγνωση τους διαιτητές να σφυρίζουν σε κρίσιμες φάσεις, άλλοτε φάουλ εφευρέσεις υπέρ των Ερυθρόλευκων και άλλοτε με εντελώς διαφορετικά κριτήρια στις δύο πλευρές του παρκέ. Από τη μία παίκτες που προσπαθούσαν να αποφύγουν τους αντιπάλους και χρεώνονταν με φάουλ και από την άλλη σκληρές επαφές που περνούσαν απαρατήρητες. Μάλιστα η φάση στην οποία δόθηκε φάουλ στον Ναν σε «μαρκάρισμα» – ο θεός να το κάνει μαρκάρισμα δηλαδή – πάνω στον Φουρνιέ και το οποίο “κλείδωσε” τη νίκη των Ερυθρόλευκων, ήταν από αυτή που άφησε τους πάντες αποσβολωμένους – το σφύριγμα προήλθε από την διαιτητή Τσαρούχα, που ήταν μάλιστα στην απέναντι πλευρά και όχι από τον διαιτητή της βασικής γραμμής, που είχε τη πιο καθαρή οπτική.

Η Τσαρούχα δίνει το φάουλ γιατί όπως δείχνει θεωρεί ότι ο Ναν σπρώχνει τον Φουρνιε.



Ο #olympiacosbc στην προσπάθεια του να βρει κάτι για να δικαιολογήσει τα στημένα σφυρίγματα βρίσκει ένα πλάνο που δείχνει τον Ναν με ΛΥΓΙΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΑΓΚΩΝΑ – με ότι αυτό συνεπάγεται – να τραβάει… https://t.co/jHxmDLnrtT pic.twitter.com/piEEW8lq6A June 4, 2026

Σύνοψη αγώνα, η αντίδραση των οπαδών όταν είδαν το φάουλ.

Τελειώστε την φαρσοκωμωδία εδώ #paobc pic.twitter.com/tlzSQf3xSO June 3, 2026

Αν δεν είχε προηγηθεί ο τελικός παρωδία της ευρωλίγκας, με όλη την Ευρώπη (από την Τουρκία και τη Σερβία, έως την Ισπανία) να αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο σφυρίχτηκε (και έχασε) η Ρεάλ τον αγώνα που έκρινε το τρόπαιο, ίσως να μην γινόταν τόσος πολύ λόγος. Αλλά φαίνεται ότι μετά τα της ευρωλίγκας, η ελληνική διαιτησία βάλθηκε να τινάξει στον αέρα και την όποια (μικρή έτσι κι αλλιώς) αξιοπιστία του εγχώριου πρωταθλήματος.

Ergin Ataman criticized the officiating. slammed his hand on the table ( left the presser



"Result is 82 – 76. No, result is 29 – 5 free throws.



Greek media, Serbian media, continue writing the same: Ataman is the worst coach in Europe & you have the best refs in the continent" pic.twitter.com/FpPQZCOwvU — Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 3, 2026

😳 Maçın sonunda fark 2 iken Olympiakos’a çıkan faul düdüğü. 🧐

pic.twitter.com/qQMWbFA82y — Hızlı Hücum (@hizlihucum) June 3, 2026

Η επίμαχη φάση στην οποία αναφέρθηκα. Ευχαριστώ τον @Andreas_Vol2 για το recording.



Στο σφύριγμα, ο Μιλουτίνοφ σε ανισορροπία χρησιμοποιεί για στήριξη την στεφάνη. Το καλάθι δεν έπρεπε να μετρήσει. #paobc pic.twitter.com/i8mfTEcaVB — Just a Poet (@sunnsalt13) June 3, 2026

Μαντέψτε πιο από τα παρακάτω σφυρίχτηκε φάουλ και κερδίστε πλούσια δώρα. #paobc pic.twitter.com/WfDbIZdTWJ — 𝐉𝐢𝐦𝐦𝐲 ☘︎ (@Real_JimmyGreen) June 3, 2026

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