Μπουρλότο με το καλημέρα στους τελικούς του μπάσκετ: Τα σφυρίγματα της Τσαρούχα προκαλούν θύελλα

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Θα ήταν απολύτως εξοργιστικό αν δεν ήταν τόσο πολύ αναμενόμενο και επαναλαμβανόμενο κάπως σαν… ιεροτελεστία. Η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ με τα σφυρίγματα πλήθους Ελλήνων διαιτητών (της ΕΟΚ) μοιάζει ανίατη. Για ένα ακόμα κρίσιμη παιχνίδι – ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τους τελικούς του πρωταθλήματος αυτή τη φορά – η διαιτησία έριξε βαριά τη σκιά της, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί σάλος στα σόσιαλ μίντια (και όχι μόνο από οπαδούς του Τριφυλλιού), πέρα από τις επίσημες αντιδράσεις της πράσινης ΚΑΕ.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν με ένα ύφος σκωπτικής διάθεσης και με τη βία συγκρατημένης οργής, διακωμώδησε εντελώς το σκηνικό που εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο ΣΕΦ, επισημαίνοντας με νόημα ότι οι βολές που δόθηκαν στις δύο ομάδες ήταν 29-5, μία χαοτική διαφορά που πάει κόντρα σε κάθε μπασκετική λογική.
Οι δε παίκτες των Πρασίνων κοιτούσαν διαρκώς με απόγνωση τους διαιτητές να σφυρίζουν σε κρίσιμες φάσεις, άλλοτε φάουλ εφευρέσεις υπέρ των Ερυθρόλευκων και άλλοτε με εντελώς διαφορετικά κριτήρια στις δύο πλευρές του παρκέ. Από τη μία παίκτες που προσπαθούσαν να αποφύγουν τους αντιπάλους και χρεώνονταν με φάουλ και από την άλλη σκληρές επαφές που περνούσαν απαρατήρητες. Μάλιστα η φάση στην οποία δόθηκε φάουλ στον Ναν σε «μαρκάρισμα» – ο θεός να το κάνει μαρκάρισμα δηλαδή – πάνω στον Φουρνιέ και το οποίο “κλείδωσε” τη νίκη των Ερυθρόλευκων, ήταν από αυτή που άφησε τους πάντες αποσβολωμένους – το σφύριγμα προήλθε από την διαιτητή Τσαρούχα, που ήταν μάλιστα στην απέναντι πλευρά και όχι από τον διαιτητή της βασικής γραμμής, που είχε τη πιο καθαρή οπτική.
Αν δεν είχε προηγηθεί ο τελικός παρωδία της ευρωλίγκας, με όλη την Ευρώπη (από την Τουρκία και τη Σερβία, έως την Ισπανία) να αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο σφυρίχτηκε (και έχασε) η Ρεάλ τον αγώνα που έκρινε το τρόπαιο, ίσως να μην γινόταν τόσος πολύ λόγος. Αλλά φαίνεται ότι μετά τα της ευρωλίγκας, η ελληνική διαιτησία βάλθηκε να τινάξει στον αέρα και την όποια (μικρή έτσι κι αλλιώς) αξιοπιστία του εγχώριου πρωταθλήματος.
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