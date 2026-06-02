Ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό

Ο Κώστας Φορτούνης μετά από δύο χρόνια απουσίας φορά ξανά την ερυθρόλευκη φανέλα με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει την επιστροφή του στον Πειραιά.

O εμβληματικός αρχηγός των ερυθρόλευκων, αυτός που σήκωσε την κούπα του Conference League, ρίχνει ξανά άγκυρα στο αγαπημένο του λιμάνι, φορώντας το Νο.7 στη φανέλα του.

Υπενθυμίζεται ότι είχε αποχωρήσει πριν από δυο χρόνια από τον Ολυμπιακό, για να αγωνιστεί στα γήπεδα της Σαουδικής Αραβίας με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ.

Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδας αυτά τα δύο χρόνια και τη σεζόν που μας πέρασε μέτρησε 10 γκολ και 12 ασίστ σε 30 συμμετοχές.

Ο Κώστας Φορτούνης βρέθηκε στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2014 και από τότε φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα 343 φορές, πετυχαίνοντας 94 γκολ και μοιράζοντας 106 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου».

