Μάριος Οικονόμου: Εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

Στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 33χρονο Μάριο Οικονόμου, προχωρούν οι αρχές στα Γιάννενα.

Μετά τον θάνατο του ποδοσφαιριστή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί, πιθανότατα την Τρίτη, προκειμένου να αποτυπωθούν με τον πλέον επίσημο και επιστημονικό τρόπο τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο 33χρονος κατά τη σύγκρουση έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπως αναφέρει το epiruspost.gr.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Στο ατύχημα είχε εμπλακεί ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές. Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται και στον εντοπισμό επιπλέον αυτόπτων μαρτύρων που ενδεχομένως να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης. Παράλληλα, τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας ώστε να είναι στην διάθεση πραγματογνωμόνων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάριος Οικονόμου στις 23/5/2026, περίπου στις 12:50, στη Λεωφόρο Μακρυγιάννη, στα Ιωάννινα, ενώ οδηγούσε τη μηχανή του, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ όχημα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Το περιστατικό συνέβη έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα στο οποίο διακομίστηκε αρχικά ο ποδοσφαιριστής προκειμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Ο ποδοσφαιριστής είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στην συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ αφού υποβλήθηκε σε χειρουργείο. Μετά τις πρώτες ημέρες τις νοσηλείας του, ο Μάριος Οικονόμου, υποβλήθηκε σε μια πρώτη σειρά εξειδικευμένων κλινικών ελέγχων, ώστε να αποτιμηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία.

Τα αποτελέσματα δεν άφηναν ενθαρρυντικά σημάδια ανταπόκρισης σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ. Το ιατρικό πρωτόκολλο, όπως ανέφεραν τα ίδια δημοσιεύματα, προέβλεπε την επανάληψη των συγκεκριμένων τεστ την Κυριακή 31 Μαΐου, προκειμένου οι γιατροί να έχουν την τελική εικόνα για το αν η κατάστασή του χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμη.

