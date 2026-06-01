Μέση Ανατολή: Ξαναφουντώνει η ένταση λόγω Λιβάνου, το Ιράν διακόπτει τις συνομιλίες – Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν δύο πυραύλους πάνω από το Κουβέιτ

Στα κόκκινα φαίνεται ότι ξαναμπαίνει η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, η Τεχεράνη διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν δύο πυραύλους στο Κουβέιτ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά τις ανταλλαγές μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω μεσολαβητών, λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο. Το Tasnim αναφέρει επίσης ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν οι ιρανικές απαιτήσεις για τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας και στον Λίβανο.

Ακόμη, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τονίζεται πως το λεγόμενο «Μέτωπο της Αντίστασης» και το Ιράν αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για το πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ καθώς και την «ενεργοποίηση άλλων μετώπων», όπως αναφέρεται, συμπεριλαμβανομένου του Στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι Χούθι πραγματοποιούν επιθέσεις σε πλοία.

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της»

Νωρίτερα, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, είχε κατηγορήσει ευθέως τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση. «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Ολα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο ιρανός αξιωματούχος.

Παράλληλα, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι η εφαρμογή εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. «Επιμένουμε στο γεγονός ότι η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαέι κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη.

Η Τεχεράνη κλείνει το μάτι στην Ιαπωνία

Πάντως, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη θα διευκολύνει την διέλευση των ιαπωνικών πλοίων από τ Στενό του Ορμούζ, που είναι σχεδόν καθολικά αποκλεισμένα από το Ιράν από την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι απολύτως διατεθειμένη να διευκολύνει την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι. «Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να διασφαλίσουμε άνετη και ανεμπόδιστη διέλευση στα ιαπωνικά πλοία», πρόσθεσε ο ιρανός πρόεδρος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας.

Αναχαίτιση πυραύλων στο Κουβέιτ

Εν τω μεταξύ, η Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός αναχαίτισε αργά το βράδυ της Κυριακής δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν ως στόχο αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονται στο Κουβέιτ. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της CENTCOM δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού.

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παραμένει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να προστατεύει τις δυνάμεις μας από την ιρανική επιθετικότητα, υποστηρίζοντας παράλληλα την ισχύουσα εκεχειρία», σημειώνεται στο τέλος της ανακοίνωσης.

Διαβάστε επίσης

Μάλτα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Δύο τραυματίες (Video)

Ο Ράμα… σοκαρίστηκε από την αντίδραση του ΥΠΕΞ για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς: «Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Ελληνες ομογενείς εκεί»

Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό – Εκεχειρία στον Λίβανο ζητά το Ιραν για να τερματίσει τον πόλεμο