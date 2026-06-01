Αγίου Πνεύματος: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Τα σημεία με μποτιλιάρισμα (Video)

Σε εξέλιξη είναι η σταδιακή επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος προς την πρωτεύουσα και τα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα, υπό ιδανικές, καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Η ροή των οχημάτων στις εθνικές οδούς Αθηνών-Κορίνθου και Αθηνών-Λαμίας παρουσίαζε ομαλή εικόνα μέχρι νωρίς το μεσημέρι, με την κυκλοφορία να διεξάγεται απρόσκοπτα και χωρίς να σημειώνονται αναμονές στους σταθμούς των διοδίων.

Το μεγαλύτερο κύμα της επιστροφής αναμένεται να καταγραφεί τις βραδινές ώρες, καθώς στο οδικό δίκτυο θα συναντηθούν όσοι ξεκίνησαν για το τριήμερο από την Παρασκευή με τους εκδρομείς που επέλεξαν μια μονοήμερη απόδραση για τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, όσο η ώρα περνά, αναμένεται σημαντική κίνηση και καθυστερήσεις, κυρίως στα ρεύματα εισόδου προς τα αστικά κέντρα.

Πού σημειώνεται πυκνή ροή

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η κίνηση αρχίζει να πυκνώνει σε συγκεκριμένα σημεία. Αυτή την ώρα, αυξημένη ροή οχημάτων και χαμηλότερες ταχύτητες καταγράφονται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, αμέσως μετά το ύψος του Ισθμού, καθώς το κύμα της επιστροφής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Αυστηρά τα μέτρα της Τροχαίας

Με στόχο την ασφάλεια των οδηγών και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας έχουν ακροβολιστεί σε λιμάνια, αεροδρόμια και στρατηγικούς κόμβους του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Οι αρχές εστιάζουν την προσοχή τους κυρίως στις πύλες εισόδου των μεγάλων αστικών κέντρων, αλλά και σε οδικά τμήματα που θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας για την πρόκληση ατυχημάτων.



Κατά μήκος των εθνικών οδών έχουν στηθεί «μπλόκα» για τη διενέργεια αλκοτέστ και τον εντοπισμό οδηγών που υποκύπτουν σε σοβαρές παραβάσεις, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η χρήση κινητού στο τιμόνι, η οδήγηση χωρίς κράνος ή ζώνη, καθώς και οι ρισκαδόρικες προσπεράσεις.



Την ίδια στιγμή, για την αποσυμφόρηση της κίνησης, εφαρμόζεται ήδη το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στα ρεύματα εισόδου των πόλεων, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 23:00 το βράδυ.

Διαβάστε επίσης:

Τροχαίο στην Πάτρα: Συντετριμμένοι οι φίλοι του 17χρονου – Την Πέμπτη η κηδεία (Video)

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους 7 από τους κατηγορούμενους της Βόρειας Ελλάδας

Πιλοτικό σύστημα με «έξυπνες» κάμερες για τους… τζαμπατζήδες στα τρένα – Σε ποιον σταθμό θα μπει η πρώτη