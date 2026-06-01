ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 19:51
01.06.2026 18:00

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου με μαχαίρι», είπε στην αστυνομία ο δράστης

Η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας συγκλονίζεται από την εν ψυχρώ δολοφονία της 39χρονης γυναίκας από τον 41χρονο σύζυγό της, μέσα στο σπίτι τους, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο.

O δράστης ομολόγησε την πράξη του και ισχυρίστηκε, ότι ξύπνησε και είδε την 39χρονη να στέκεται πάνω από το κεφάλι του κρατώντας μαχαίρι. Όπως ανέφερε, ακολούθησε πάλη μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αποσπάσει το μαχαίρι και στη συνέχεια τη σκότωσε.

«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Παράλληλα, ο 41χρονος φέρεται να δήλωσε, πως είχαν συχνούς και έντονους καβγάδες μεταξύ τους και σκόπευαν να χωρίσουν, καθώς η ίδια διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Το χρονικό της δολοφονίας

Λίγα λεπτά πριν τις 2 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια. Μόλις οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα και ήταν γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη σύζυγος του, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα τους, δίπλα στο κρεβάτι με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, το οποίο ήταν τοποθετημένο στο χέρι της.

Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία γνωστοποίησε, ότι σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

