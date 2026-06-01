Συγκλονίζει η Σόφη Παππά – «Ο σύζυγός μου έφυγε για το γραφείο και δεν ξαναγύρισε ποτέ» (Video)

Άγνωστες πτυχές της επαγγελματικής αλλά και της προσωπικής της ζωής αποκάλυψε η Σόφη Παππά, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Μεταξύ άλλων, η στιχουργός αναφέρθηκε στον αιφνίδιο θάνατο του συζύγου της, επισημαίνοντας πόσο δύσκολο ήταν για την ίδια να διαχειριστεί αυτή την τόσο μεγάλη απώλεια.

«Ο σύζυγός μου πέθανε νωρίς και ξαφνικά. Ντύθηκε να πάει γραφείο και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Αυτό είναι το πιο πληγωτικό που μπορεί να σου συμβεί, το ξαφνικό, που δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Ήμουν πολύ θυμωμένη τότε. Είχα θυμό, γιατί δεν άκουσε τον γιατρό του, που του ‘πε να κάνει κάποια πράγματα, ενώ του είχε πει να κάνει πίσω… εκείνος έκανε το τελείως αντίθετο» διηγήθηκε, αρχικά η Σόφη Παππά.

«Κλείστηκα πολύ στον εαυτό μου. Ήτανε η κόρη μου, η Ελντίνα μου, λεχώνα, και είχε πει ο γιατρός της να μην στεναχωριέται, μην της κοπεί το γάλα. Οπότε αναγκαστικά έκρυβα τα συναισθήματά μου κι όταν έβγαινα έξω να πάρω το αυτοκίνητο να φύγω, κλείδωνα και έδινα γροθιές πάνω στο ταβάνι του αυτοκινήτου. Ούρλιαζα, γιατί δεν μπορούσα να εκφραστώ πουθενά» πρόσθεσε, με τα λόγια της να συγκινούν…

