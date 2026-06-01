Αλέξανδρος Τσουβέλας για τα υβριστικά σχόλια – «Μία φορά τον χρόνο τρέχω κάποιον δικαστικά» (Video)

Για τον τρόπο με τον οποίο έχει αποφασίσει να αντιμετωπίζει εκείνους που του επιτίθενται μέσω των social media, εξαπολύοντας σχόλια υβριστικά μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, επισημαίνοντας ότι όταν κρίνει ότι τα όρια ξεπερνιούνται, ο ίδιος ακολουθεί τη νομική οδό.

Αν και οι κακεντρεχείς κριτικές, δεν τον αφήνουν ανεπηρέαστο, όπως εξομολογείται, ωστόσο, δεν πτοείται και δεν έχει σκεφτεί ποτέ να τα απρατήσει.

«Πού και πού τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο, μία φορά τον χρόνο. Κάποιον που μου λέει “ψόφα” και αυτά, έχουμε και τέτοιους ας πούμε. Και δεν είναι τίποτα χούλιγκαν, είναι επιχειρηματίες, άνθρωποι με οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας, που τις ακολουθώ και συνεχίζω» είπε, μεταξύ άλλων, ο stand-up comedian, μιλώντας στην κάμερα του «Super Κατερίνα»

«Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να σκεφτώ να τα παρατήσω. Τα πρώτα αρνητικά σχόλια τα έχεις από το σπίτι σου, από την οικογένειά σου: “Τι κάνεις τώρα, πας εκεί πέρα να κάνεις τώρα, μπλέκεις, εκεί…”. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή επηρεάζεσαι όταν δεν είσαι μαθημένος, αλλά όλα είναι και θέμα τριβής» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Η απρόσμενη συνάντηση Ζαμάνη – Ελληνίδου στη σκηνή (Video)

Μιχάλης Ρέππας: «Πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα σε μια άλλη εποχή (Video)

Λάκης Γαβαλάς: Μου λείπει το να είχα ένα παιδί, θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς



