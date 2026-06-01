search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:55
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 11:13

Λάκης Γαβαλάς: Μου λείπει το να είχα ένα παιδί, θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς

01.06.2026 11:13
lakis-gavalas-new

Ο Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η οποία προβλήθηκε ανήμερα του Αγίου Πνεύματος και μίλησε για τη συμμετοχή του στο GNTM αλλά και για τις προχωρημένες συζητήσεις ώστε να γίνει η ζωή του κινηματογραφική ταινία.

Παράλληλα ανέφερε πως θα ήθελε να έχει παιδιά ενώ εκτίμησε πως θα ήταν καλός πατέρας και παππούς.

Ο Λάκης Γαβαλάς ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής: «Υπάρχει μία πρόταση που είναι πάνω σε μένα, ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη ζωή μου, κινηματογραφικά ή Netflix-ιακά. Είμαστε σε πολύ καλές συζητήσεις. Είπα στην Πατούλη τώρα που πάει στην Τουρκία να μας βρει καμιά Τουρκάλα και από κει πέρα, να έχει original τσάντες… και να κάνουμε μία… Άι ρε, πλάκα κάνω!

Η αλήθεια είναι ότι οι φίλες μου, αλήθεια σας το λέω, είτε παντρεμένες είτε ελεύθερες, νομίζουν ότι κι εγώ είμαι ο άντρας τους. Φυσικά και το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου είναι υπέροχο, αλλά ξέρεις, μετά τα 40 περνάμε… από το ρινικό διάφραγμα που χαλάει, απ’ το εντερικό σύνδρομο που χαλάει… καταλαβαίνεις να έχεις έναν ή μία σύντροφο που να έχει ρινικό, εντερικό πρόβλημα; Δεν κοιμάσαι αγάπη μου!» ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Εγώ τώρα θέλω να είμαι με παιδιά, έχω δύο φίλες μου και παλιές μου συνεργάτιδες… αλλά διατηρούμε τη φιλία… όπου έκαναν παιδάκια μικρά. Έχω αυτή την επαφή, στο να είμαι με παιδάκια μαζί. Αλλά σίγουρα μου λείπει… το να είχα παιδί, και νομίζω θα ήμουν καλός πατέρας, και τώρα πια παππούς σ’ αυτή την περίοδο» εξομολογήθηκε ο Λάκης Γαβαλάς.

Διαβάστε επίσης:

Ariana Grande: Πωλείται η υπερπολυτελής κατοικία, που έμενε η star στα γυρίσματα του «Wicked» – Η… αστρονομική τιμή (photos)

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τραύματα στο πρόσωπο – «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο»

Μαρία Ηλιάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diodia-121
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του τριημέρου – Σε επιφυλακή η Τροχαία

kalamata_gynaikoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Φώναζε «βοήθεια» η 39χρονη, συχνοί οι καβγάδες του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα (photos/videos)

vyritos-syntrimia
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό – Εκεχειρία στον Λίβανο ζητά το Ιραν για να τερματίσει τον πόλεμο

peter_magyar
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο πρόεδρος της χώρας δεν παραιτείται και ο Μαγιάρ ξεκινά νομικές διαδικασίες για να τον ρίξει

OLYMPOS
ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Βρέθηκαν οι δύο γυναίκες τα ξημερώματα που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:53
diodia-121
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του τριημέρου – Σε επιφυλακή η Τροχαία

kalamata_gynaikoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Φώναζε «βοήθεια» η 39χρονη, συχνοί οι καβγάδες του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα (photos/videos)

vyritos-syntrimia
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό – Εκεχειρία στον Λίβανο ζητά το Ιραν για να τερματίσει τον πόλεμο

1 / 3