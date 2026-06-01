Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τραύματα στο πρόσωπο – «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο»

Μία φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με τραύματα στο πρόσωπο δημοσίευσε στα social media o Γιώργος Μαζωνάκης, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές του.

Ο τραγουδιστής έχει εμφανή τραύματα στο αριστερό του μάτι και κάτω από αυτό έχει τοποθετηθεί ένα τσιρότο. Εκδορές διακρίνονται και στο μέτωπο αλλά και τη μύτη του τραγουδιστή….

«Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο», έγραψε ο Γιώργος Μαζωνάκης στη λεζάντα του στιγμιότυπου που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram, χωρίς να εξηγεί όμως πώς προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Ωστόσο ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας αποκάλυψε προ ημερών μέσα από την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» στο OPEN, πως ο τραγουδιστής είχε ατύχημα μέσα στο σπίτι του και αναγκάστηκε να αναβάλει προγραμματισμένα live, στο νυχτερινό κέντρο της Αθήνας όπου εμφανιζόταν.

