ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:56
01.06.2026 11:08

Your Face Sounds Familiar: Η συγκίνηση του Σάκη Ρουβά και η αποκάλυψη για τη Σωτηρία Μπέλλου

Το βράδυ της Κυριακής, 31 Μαΐου, στο νέο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar η Μαριλού Κατσαφάδου πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση.

Συγκεκριμένα, η γνωστή ηθοποιός μεταμορφώθηκε σε Σωτηρία Μπέλλου και ενθουσίασε κριτές και κοινό.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των σχολίων της κριτικής επιτροπής για τη Μαριλού Κατσαφάδου, ο παρουσιαστής του show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1, Σάκης Ρούβας, αποκάλυψε μια άγνωστη συνάντηση που είχε πριν από πολλά χρόνια με την Σωτηρία Μπέλλου.

«Συγκινήθηκα, πραγματικά», είπε ο Σάκης Ρουβάς δίχως να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση, μετά την εμφάνιση της ηθοποιού.

«Θα το πω τώρα επειδή στη συνέντευξη που πήρα στη Μαριλού (σ.σ. Κατσαφάδου) δεν το είπα. Την συνάντησα, λοιπόν, στον ιππόδρομο και μπροστά μου είχα αυτό τον υπέρτατο μύθο που από όταν γεννήθηκα την άκουγα στις γειτονιές, στα ραδιοφωνάκια.

Ήταν τόσο συγκλονιστικό αυτό που ακούγαμε από μικρά παιδιά. Την ίδια στιγμή, έβλεπα έναν γκρεμισμένο άνθρωπο. Και αυτό τώρα το βλέπω να το φέρνει η Μαριλού εδώ μέσα. Είναι πολύ περίεργο», εξομολογήθηκε στη συνέχεια, συγκινημένος, ο Σάκης Ρουβάς για τη συνάντησή του με τη Σωτηρία Μπέλλου.

