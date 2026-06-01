ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:56
Your Face Sounds Familiar: Νικητής ο Μέμος Μπεγνής ως Σοφία Αρβανίτη

Το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν για ακόμα μια φορά τον καλύτερο εαυτό τους.

Νικητής στο 7ο live αναδείχθηκε ο Μέμος Μπεγνής. Εμφανίστηκε στη σκηνή του σόου μεταμορφωμένος σε Σοφία Αρβανίτη, κάνοντας κριτική επιτροπή, συμπαίκτες και κοινό να μην πιστεύουν στα μάτια τους με την ομοιότητα.

Ο Μέμος Μπεγνής ερμήνευσε την μεγάλη επιτυχία του Μιχάλη Ρακιντζή, «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», εντυπωσιάζοντας άπαντες στο επεισόδιο του Your Face Sounds Familiar με την προσπάθειά του.

Κατάφερε να «πλησιάσει» τη Σοφία Αρβανίτη, τόσο στην εξωτερική εμφάνιση όσο και στο ηχόχρωμα της φωνής.

«Έχω ψαρώσει τρομερά! Είναι απίστευτο! Συνέτριψες τη φύση, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν έχω λόγια γιατί νομίζω ότι βλέπουν όλοι ότι ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο. Και φωνητικά ήταν τέλειο αλλά αυτή η κινησιολογία και όλο αυτό το λουκ ήταν ανατριχιαστικά», σχολίασε χαρακτηριστικά η Ρένα Μόρφη, μετά το τέλος της εμφάνισης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αμέσως μετά την ανακοίνωση της νίκης του, ο Μέμος Μπεγνής δέχθηκε βροχή συγχαρητηρίων από συναδέλφους και φίλους στα social media, όπως η Χριστίνα Αλεξανιάν, ο Γιώργος Κοψιδάς, η Βάσω Γουλιελμάκη, η Σάντρα Βουτσά και πολλοί άλλοι.

