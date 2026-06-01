Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της – «Είστε η δεύτερη οικογένεια μου»

Με ευχές ξεκίνησε το Happy Day το πρωί της Δευτέρας (1/6), αφού η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκλεισε χθες τα 44 της χρόνια και οι συνεργάτες της τής επιφύλασσαν μία τρυφερή έκπληξη.

Η παρουσιάστρια του Alpha δέχθηκε μία τεράστια πολύχρωμη ανθοδέσμη και έσβησε το κεράκι στην εντυπωσιακή, πολυώροφη τούρτα της.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ! Να ευχηθούμε χρόνια πολλά για το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τις ζωές μας, τις ψυχές μας και τις οικογένειες μας. Τα γενέθλια μου έπεσαν χθες, Κυριακή, με πήρατε και τηλέφωνο, σας ευχαριστώ!», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή με χαμόγελο.

«Με συγκινείτε, πάντα είναι ωραίο να δέχομαι ευχές από ανθρώπους που αγαπώ και εσείς είστε η δεύτερη οικογένεια μου. Χθες τα πέρασα με τα πιο αγαπημένα μου πρόσωπα, με τον σύζυγό μου και τα τρία μου παιδάκια! Σας ευχαριστώ, σας αγαπώ πολύ! Να είμαστε γεροί, τυχεροί, αγαπημένοι και πάντα να γιορτάζουμε επιτυχία», κατέληξε η οικοδέσποινα του Happy Day.

