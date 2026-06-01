ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:54
01.06.2026 11:00

Η επανεμφάνιση του Ζαγορίτη που… ακούγεται για υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές

Δεν έχει περάσει απαρατήρητο ότι το όνομα του Γεράσιμου Ζαγορίτη επανέρχεται δειλά δειλά στο προσκήνιο.

Ο Ζαγορίτης, για όσους δεν θυμούνται ή δεν γνωρίζουν, είναι ο γιος του πρώην γραμματέα της ΝΔ, Λευτέρη Ζαγορίτη και το όνομά του είχε απασχολήσει το 2010, στην υπόθεση με την Τζούλια Αλεξανδράτου στο Πολεμικό Μουσείο, κάτι για το οποίο απολογήθηκε δημόσια σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά πρόσφατα.

«Ηταν µια στιγµή στην οποία αδίκησα τον εαυτό µου, στενοχώρησα τους κοντινούς µου ανθρώπους και σίγουρα δηµιούργησα πολύ λανθασµένες εντυπώσεις. ∆εν έχω καµία δυσκολία να αναγνωρίζω τα λάθη µου και να µαθαίνω από αυτά» δήλωσε.

Άφησε πίσω του αυτή την ιστορία και τα τελευταία 15 χρόνια βρίσκεται στις Βρυξέλλες όπου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και στον τομέα της επικοινωνίας όπου συμμετείχε σε προεκλογικές εκστρατείες (ήταν στην προεκλογική ομάδα του  Γιούνκερ μεταξύ άλλων), αλλά αποκάλυψε ότι ετοιμάζει την επιστροφή του στην Αθήνα.

Έτσι… φούντωσαν ξανά οι φήμες -που ήδη υπήρχαν- για πιθανή υποψηφιότητά του στις επόμενες εκλογές με τη ΝΔ. Κάτι που άφησε και ο ίδιος να εννοηθεί στη συνέντευξή του πριν λίγες ημέρες. 

«∆εν θα σας κρύψω ότι γίνονται συζητήσεις και για τις επόµενες εκλογές. Και µόνο η σκέψη µε τιµά. Οµως εξετάζω πολύ σοβαρά όλες τις παραµέτρους, γιατί θέλω να είµαι απόλυτα βέβαιος ότι, εφόσον αποφασίσω να κάνω ένα τέτοιο βήµα, θα µπορώ να ανταποκριθώ µε τη σοβαρότητα και την ευθύνη που απαιτείται» είπε.

Πάντως να τονιστεί πως ενδεχόμενη παρουσία του -θα βάλει υποψηφιότητα στον Νομό Ιωαννίνων- δεν θα έχει και ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση στην παράταξη…

