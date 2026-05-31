ΚΥΡΙΑΚΗ 31.05.2026 15:39
Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2440
28/05/2026
31.05.2026 14:19

Ο Καραμανλής, τα …κύματα και η «δυσάρεστη έκπληξη»

Ας μην κρυβόμαστε, δεν προκάλεσε ενθουσιασμό σε Μαξίμου και Πειραιώς η ομιλία του Κώστα Καραμανλή στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής. Πέραν του ότι ο πρώην πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι το… ρήγμα με τη ΝΔ όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά ενδεχομένως διευρύνεται κιόλας, ακόμα και η σημειολογία τής εμφάνισής του σχολιάστηκε.

Βλέπετε, ο Κ. Καραμανλής φόρεσε γαλάζια γραβάτα με σχέδιο… κυμάτων, κάτι που ερμηνεύτηκε ως έμμεσο σχόλιό του για την πολιτική των «ήρεμων νερών» που η κυβέρνηση έχει υιοθετήσει έναντι της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Γενικώς, πάντως, η… κινητικότητα που παρατηρείται στη «γαλάζια πολυκατοικία» προβληματίζει το κυβερνών κόμμα, καθώς, όπως είπε και ένα στέλεχος στο «Ποντίκι», «ποτέ δεν ξέρεις από πού μπορεί να σου έρθει η δυσάρεστη έκπληξη». Για να δούμε…

