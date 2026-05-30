Νέο «καρφί» Φαναρά για όσους αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις 

Νέα ανάρτηση σε όσους αμφισβητούν τις δημοσκοπήσεις έκανε ο Σταύρος Φαναράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis, ο οποίος πήρε θέση στην κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Real Polls, μετά την επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη και την απάντηση της εταιρείας, έγραψε στο Facebook:

«Καλημέρα σας και καλό τριήμερο με λίγο “διδακτισμό”,

Στην πολιτική, όπως και στη φύση, η θέση από την οποία παρατηρείς τις εξελίξεις έχει τη σημασία της.

Για παράδειγμα, αν παρατηρείς το κομματικό φάσμα από τη θέση του πολίτη, το πρώτο που σε ενδιαφέρει είναι να αξιολογήσεις την ποιότητα και την υπόσχεση ενός εκάστου σχήματος.

Αν παρατηρείς από την πλευρά του κομματικού στελέχους, ίσως αυτό που προέχει για σένα είναι ο πιθανός ανταγωνισμός.

Εύλογο ως ένα σημείο, αλλά τα κομματικά στελέχη δεν πρέπει να λειτουργούν με γνώμονα τις δικές τους προσωπικές προτεραιότητες αλλά με βάση τις κοινωνικές προτεραιότητες.

Επομένως καλό θα είναι να αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις ως προκλήσεις για να γίνουν και να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι και όχι ως απειλές υφαρπαγής των προνομίων τους.

………………………….

Ας αλλάξουν θέση παρατηρητή λοιπόν όσοι νιώθουν να απειλούνται κι ας πάρουν την ευκαιρία να αποδείξουν τα πολιτικά ταλέντα τους και να κερδίσουν τον κοινωνικό έπαινο.

