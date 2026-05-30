search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 16:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

30.05.2026 15:27

Κακοποίηση 3χρονης στα Χανιά: Στη φυλακή η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της

30.05.2026 15:27
kriti-mitera-3xroni

Το κατώφλι της ανακρίτριας Χανίων πέρασαν στις 10:00 του Σαββάτου (30/05) η 25χρονη μητέρα και ο συνομήλικος σύντροφός της, κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 10 μέρες μετά τη μεταφορά του 3χρονου κοριτσιού στο νοσοκομείο Χανίωνκακοποιημένου και αναίσθητου.

Αμφότεροι έχουν καταδικαστεί χωρίς αναστολή σε ποινές φυλάκισης, η μεν 25χρονη για τα ψέματα με τους ΑΜΚΑ, με την υποτιθέμενη αδερφή της, με τα δήθεν νεκρά μωρά και ο δε 25χρονος για παράνομη παραμονή στη χώρα. Οι δίκες έγιναν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ, την Τετάρτη τούς απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για το κακούργημα καθώς αυτοί φαίνεται ότι ευθύνονται για τον τραυματισμό της 3χρονης.

Η μικρούλα παραμένει στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, ενώ τα άλλα τρία παιδιά της 25χρονης παραμένουν με εισαγγελική παραγγελία φιλοξενούμενα στο νοσοκομείο Χανίων.

Από αυτά, μόνο το 12 μηνών μωράκι είναι παιδί του 25χρονου, το οποίο όμως δεν έχει δηλωθεί πουθένα, δεν έχει ΑΜΚΑ, βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό γέννησης, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Το ζευγάρι με τα 4 παιδιά φαίνεται πως διαβιούσε σε χώρο θερμοκηπίου στα Χωραφάκια Ακρωτήριου όπου εργαζόταν ο 25χρονος. Ο ίδιος, Πακιστάνος υπήκοος, παρά το γεγονός ότι είναι στην Ελλάδα εδώ και 8 χρόνια όπως είπε και μάλιστα εργάζεται στα θερμοκήπια και στην λαϊκή αγορά, δεν διαθέτει κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο, άδεια παραμονής, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ ή έστω άδεια εργασίας.

Ανάλογη είναι και η κατάσταση για τη μητέρα, η οποία έδωσε έναν ΑΜΚΑ όπου φαίνονταν 6 τοκετοί που μάλιστα δεν αντιστοιχούν με τα 4 παιδιά.

Πάντως, οι εξηγήσεις που έχει δώσει το ζευγάρι για τον τραυματισμό της 3χρονης, δεν έχουν πείσει τις Αρχές καθώς από την πρώτη στιγμή οι γιατροί του νοσοκομείου Χανίων αναγνώρισαν τα σημάδια της κακοποίησης και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη 33χρονος για πορνογραφία ανηλίκων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Ώρες αγωνίας για τον Μάριο Οικονόμου: Πιθανό να είναι εγκεφαλικά νεκρός – Δεν υπάρχουν σημάδια βελτίωσης

Σουμάχερ: Η αποκάλυψη του διασώστη που έφτασε πρώτος στο ατύχημα του – «Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που είδα…»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
flionis (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παίζει ο Φλιώνης με Ολυμπιακό, παρά την απώλεια του πατέρα του

kafsima_1303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση – Μειώνονται σταδιακά οι τιμές, πότε θα φανεί στην αντλία

hatzisavvas-grafeio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τρολάρουν το κόμμα Τσίπρα από τον Πολάκη- Η ανάρτηση για την ΕΛΑΣ και τις εξορμήσεις

feggari new
ΕΛΛΑΔΑ

«Μπλε Φεγγάρι»: Πότε και πώς θα απολαύσουμε την εντυπωσιακή πανσέληνο του Μαϊου

ayatollah_mojtaba_khamenei_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβουλος Χαμενεΐ κατά Τραμπ: Προδίδει τη διπλωματία για 3η φορά – Άλλοι οι στόχοι του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
libya_metanastes_ellada_1407_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία επιστρέφει το πρόβλημα - Από την Κρήτη σε Κω και Λέρο η «αποθήκευση» όσων φτάνουν από Λιβύη

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φεύγουν μαζικά για σύνταξη πριν έρθουν τα δύσκολα με όρια ηλικίας και νέες αλλαγές

EFORIA DOY
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος φόρος για τα αναδρομικά: Η εφορία στέλνει δεύτερο λογαριασμό σε χιλιάδες φορολογούμενους

turkish_navy_new_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μεγάλο ερώτημα του Αιγαίου: Θα βρεθεί η Ελλάδα «μόνη» απέναντι στην Τουρκία για τη Mavi Vatan;

TSIPRAS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛ.Α.Σ. οργανώνεται: Έρχονται τα προσωρινά όργανα, ξεκινά οικονομική καμπάνια, οργώνουν τη χώρα οι «εθελοντές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.05.2026 16:32
flionis (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παίζει ο Φλιώνης με Ολυμπιακό, παρά την απώλεια του πατέρα του

kafsima_1303_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση – Μειώνονται σταδιακά οι τιμές, πότε θα φανεί στην αντλία

hatzisavvas-grafeio
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τρολάρουν το κόμμα Τσίπρα από τον Πολάκη- Η ανάρτηση για την ΕΛΑΣ και τις εξορμήσεις

1 / 3